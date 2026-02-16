$77.1991.56

В Румынии нашли женскую фигурку возрастом около 7500 лет

Naukatv.ru

Археологи из Национального музея Карпатилор Рэсэритени (MNCR) обнаружили редкую глиняную статуэтку возрастом около 7500 лет во время раскопок на окраине города Сфынту-Георге в центральной Румынии.

naukatv.ru

Раскопки проводились на месте будущего расширения электросетей, в рамках обязательных по закону профилактических исследований.

Археологический контекст

Статуэтка найдена среди остатков поселения Старчево-Кришской культуры, датируемого 5800–5500 годами до н. э. Археологи изучили следы жилищ, фрагменты керамики, обожженную глину и отложения древесного угля. Эти общины были одними из первых, кто построил постоянные дома, занимался сельским хозяйством и одомашнил животных в регионе.

Старчево-Кришская культура сыграла ключевую роль в распространении земледелия по Балканам и Карпатскому бассейну. Общины этой эпохи уже имели сложные социальные структуры и ритуальные практики, о чем свидетельствуют находки бытовых предметов и культовых фигурок.

Особенности фигурки

Статуэтка изображает женскую фигуру с вытянутыми руками, вероятно, в ритуальной позе. Высота — 6 сантиметров. Материал — смесь глины, мякины и песка, обожженная при высокой температуре для прочности. Светло-красный цвет поверхности и темные пятна указывают на неравномерный обжиг.

Лицо выполнено схематично: глаза выгравированы в форме буквы «V», нос обозначен небольшим углублением. Тонкие линии на голове изображают длинные волосы, собранные в пучок — вероятно, одна из первых известных женских причесок к северу от Дуная. Фигура имеет выраженные женские черты туловища, что позволяет однозначно определить ее как женскую.

Руки подняты в стороны, что археологи связывают с молитвой, призывом или ритуальными действиями. В отличие от «винерских» фигурок с преувеличенными бедрами, эта статуэтка имеет стройный, сдержанный силуэт. Такие детали позволяют судить о разнообразии символического выражения и возможных региональных стилистических различиях.

Техника изготовления

Изделие изготовлено вручную из глиняной смеси с добавлением мякины (шелуха зерновых культур) и песка. Обжиг происходил при высоких температурах, что обеспечило прочность и долговечность. Цвет и текстура поверхности позволяют предположить, что обжиг был неравномерным, возможно, из-за небольших вариаций температуры в древней печи.

Такая техника типична для раннего неолита и демонстрирует высокую практическую и художественную подготовку ремесленников. Тонкая обработка деталей, таких как волосы и глаза, говорит о внимании к эстетике и символическому значению объекта.

Символика и возможное назначение

Фигурки подобного рода в Старчево-Кришской культуре редки. Ранее находки концентрировались в бассейне реки Криш и регионе Банат. Минималистичный стиль Аркуша может отражать иное предназначение по сравнению с более выразительными идолами плодородия.

Археологи предлагают несколько интерпретаций: статуэтка могла использоваться как домашний амулет, вотивное подношение или элемент ритуалов, связанных с плодородием, защитой или общественными церемониями. Поза с поднятыми руками указывает на попытку контакта с высшей силой или участие в коллективных обрядах.

«Такие предметы создают ощутимую связь с верованиями и внутренним миром людей, живших тысячи лет назад», — отметил археолог Дан-Лучиан Бузеа.

Фигурка демонстрирует, как ранние земледельцы выражали духовные и социальные представления через материал и форму.

Помимо археологической значимости, статуэтка отражает период перехода от кочевого образа жизни охотников-собирателей к оседлому земледелию. С этим переходом менялись экономика, социальные структуры, возникали новые формы художественного и духовного самовыражения.