В Румынии нашли женскую фигурку возрастом около 7500 лет

Археологи из Национального музея Карпатилор Рэсэритени (MNCR) обнаружили редкую глиняную статуэтку возрастом около 7500 лет во время раскопок на окраине города Сфынту-Георге в центральной Румынии.

Раскопки проводились на месте будущего расширения электросетей, в рамках обязательных по закону профилактических исследований.

Археологический контекст

Статуэтка найдена среди остатков поселения Старчево-Кришской культуры, датируемого 5800–5500 годами до н. э. Археологи изучили следы жилищ, фрагменты керамики, обожженную глину и отложения древесного угля. Эти общины были одними из первых, кто построил постоянные дома, занимался сельским хозяйством и одомашнил животных в регионе.

Старчево-Кришская культура сыграла ключевую роль в распространении земледелия по Балканам и Карпатскому бассейну. Общины этой эпохи уже имели сложные социальные структуры и ритуальные практики, о чем свидетельствуют находки бытовых предметов и культовых фигурок.

Особенности фигурки

Статуэтка изображает женскую фигуру с вытянутыми руками, вероятно, в ритуальной позе. Высота — 6 сантиметров. Материал — смесь глины, мякины и песка, обожженная при высокой температуре для прочности. Светло-красный цвет поверхности и темные пятна указывают на неравномерный обжиг.

Лицо выполнено схематично: глаза выгравированы в форме буквы «V», нос обозначен небольшим углублением. Тонкие линии на голове изображают длинные волосы, собранные в пучок — вероятно, одна из первых известных женских причесок к северу от Дуная. Фигура имеет выраженные женские черты туловища, что позволяет однозначно определить ее как женскую.

Руки подняты в стороны, что археологи связывают с молитвой, призывом или ритуальными действиями. В отличие от «винерских» фигурок с преувеличенными бедрами, эта статуэтка имеет стройный, сдержанный силуэт. Такие детали позволяют судить о разнообразии символического выражения и возможных региональных стилистических различиях.

Техника изготовления

Изделие изготовлено вручную из глиняной смеси с добавлением мякины (шелуха зерновых культур) и песка. Обжиг происходил при высоких температурах, что обеспечило прочность и долговечность. Цвет и текстура поверхности позволяют предположить, что обжиг был неравномерным, возможно, из-за небольших вариаций температуры в древней печи.

Такая техника типична для раннего неолита и демонстрирует высокую практическую и художественную подготовку ремесленников. Тонкая обработка деталей, таких как волосы и глаза, говорит о внимании к эстетике и символическому значению объекта.

Символика и возможное назначение

Фигурки подобного рода в Старчево-Кришской культуре редки. Ранее находки концентрировались в бассейне реки Криш и регионе Банат. Минималистичный стиль Аркуша может отражать иное предназначение по сравнению с более выразительными идолами плодородия.

Археологи предлагают несколько интерпретаций: статуэтка могла использоваться как домашний амулет, вотивное подношение или элемент ритуалов, связанных с плодородием, защитой или общественными церемониями. Поза с поднятыми руками указывает на попытку контакта с высшей силой или участие в коллективных обрядах.

«Такие предметы создают ощутимую связь с верованиями и внутренним миром людей, живших тысячи лет назад», — отметил археолог Дан-Лучиан Бузеа.

Фигурка демонстрирует, как ранние земледельцы выражали духовные и социальные представления через материал и форму.

Помимо археологической значимости, статуэтка отражает период перехода от кочевого образа жизни охотников-собирателей к оседлому земледелию. С этим переходом менялись экономика, социальные структуры, возникали новые формы художественного и духовного самовыражения.