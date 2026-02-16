Древние алтайцы делали сложные хирургические операции 2500 лет назад

Ученые из Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета Новосибирского государственного университета провели компьютерную томографию черепа женщины, погребенной 2,5 тысячи лет назад, из пазырыкского могильника на плато Укок на Алтае.

© naukatv.ru

Череп раскрыл важные подробности истории медицины.

Необычные методы лечения

Сканирование показало, что женщина пережила серьезную травму головы, в результате которой был разрушен правый височно-нижнечелюстной сустав. Это травма, вероятно, ограничила ее способность говорить и есть.

Однако благодаря хирургическому вмешательству ей вернули возможность жевать и говорить. Это стало уникальной находкой. Для восстановления функции челюсти использовались необычные методы: в том числе, просверливание костей и использование эластичного материала в качестве стабилизатора.

Рентгеновская компьютерная томография позволила виртуально «удалить» мягкие ткани и исследовать состояние костей, выявив даже мельчайшие детали повреждений.

Ученые обнаружили искусственные костные каналы, просверленные при жизни, и следы заживления, которые стали прямым доказательством хирургической операции. Также было установлено, что после травмы женщина смогла жевать поврежденной челюстью, о чем свидетельствовала асимметрия зубного ряда и воспаления в зубах на левой стороне.

Знатная женщина

Погребение женщины было обнаружено в 1994 году на могильнике Верх-Кальджин-2, который относится к пазырыкской культуре. Ее захоронение, несмотря на отсутствие обычных погребальных предметов, включало сруб из лиственницы, что свидетельствует о ее значимости для общества.

Операция, проведенная в древности, стала важным подтверждением того, что пазырыкцы обладали знаниями в области хирургии и медицинского вмешательства.

Исследователи не могут точно определить, как была получена травма, но предполагают, что она могла быть результатом падения с лошади или с высоты. Также остается неизвестным, сколько времени она прожила после операции, однако сама возможность жить с поврежденной челюстью подтверждает успех хирургического вмешательства.

Результаты подчеркивают высокие медицинские знания пазырыкской культуры, которые могли бы существенно повлиять на жизнь и выживание людей в экстремальных условиях горных долин Алтая.