Древние алтайцы делали сложные хирургические операции 2500 лет назад — открытие
Ученые из Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета Новосибирского государственного университета провели компьютерную томографию черепа женщины, погребенной 2,5 тысячи лет назад, из пазырыкского могильника на плато Укок на Алтае.
Череп раскрыл важные подробности истории медицины.
Необычные методы лечения
Сканирование показало, что женщина пережила серьезную травму головы, в результате которой был разрушен правый височно-нижнечелюстной сустав. Это травма, вероятно, ограничила ее способность говорить и есть.
Однако благодаря хирургическому вмешательству ей вернули возможность жевать и говорить. Это стало уникальной находкой. Для восстановления функции челюсти использовались необычные методы: в том числе, просверливание костей и использование эластичного материала в качестве стабилизатора.
Рентгеновская компьютерная томография позволила виртуально «удалить» мягкие ткани и исследовать состояние костей, выявив даже мельчайшие детали повреждений.
Ученые обнаружили искусственные костные каналы, просверленные при жизни, и следы заживления, которые стали прямым доказательством хирургической операции. Также было установлено, что после травмы женщина смогла жевать поврежденной челюстью, о чем свидетельствовала асимметрия зубного ряда и воспаления в зубах на левой стороне.
Знатная женщина
Погребение женщины было обнаружено в 1994 году на могильнике Верх-Кальджин-2, который относится к пазырыкской культуре. Ее захоронение, несмотря на отсутствие обычных погребальных предметов, включало сруб из лиственницы, что свидетельствует о ее значимости для общества.
Операция, проведенная в древности, стала важным подтверждением того, что пазырыкцы обладали знаниями в области хирургии и медицинского вмешательства.
Исследователи не могут точно определить, как была получена травма, но предполагают, что она могла быть результатом падения с лошади или с высоты. Также остается неизвестным, сколько времени она прожила после операции, однако сама возможность жить с поврежденной челюстью подтверждает успех хирургического вмешательства.
Результаты подчеркивают высокие медицинские знания пазырыкской культуры, которые могли бы существенно повлиять на жизнь и выживание людей в экстремальных условиях горных долин Алтая.