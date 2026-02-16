Раскрыта тайна восьмигранного меча возрастом более 3000 лет

Археологи на юге Германии вобнаружили уникальный восьмигранный меч бронзового века, сохранившийся почти в идеальном состоянии.

По данным Archaeology News, использование современных технологий позволило исследователям раскрыть, как древние кузнецы создали такое необычное оружие и какие материалы применяли, демонстрируя мастерство бронзового века.

Находка с богатой историей

В 2023 году археологи наткнулись на Achtkantschwert — восьмигранный меч, найденный в погребальной камере. Металл блестел на свету, сохранив остатки первоначального покрытия, а его сложная форма напоминала легенды о короле Артуре и рыцарских мечах.

«Изготовление таких мечей было очень сложным. Нам важно было понять, как рукоять соединялась с клинком и как создавались узоры», — сказала ведущий исследователь Беате Хербольд.

Тайны мастерства древних ремесленников

Чтобы изучить меч без разрушения, исследователи использовали синхротронное излучение BESSY II и компьютерную томографию. Эти методы позволили создать трехмерную модель, показавшую, что клинок входил в рукоять с помощью хвостовика и закреплялся заклепками. Это обеспечивало надежность конструкции и долговечность оружия.

Рентгеновский анализ показал, что канавки на рукояти не просто декоративны. Их заполнили медными проволоками, создавая контраст между красноватой медью и золотистой бронзой. Сначала ученые предполагали, что это олово, но проверка показала ювелирную точность работы с медью, что требовало настоящего мастерства.

«Это стало неожиданностью и подтверждает высокий уровень ремесла в те времена», — отметила Хербольд.

В некоторых участках исследователи нашли следы олова и небольшое количество свинца, вероятно из бронзового сплава. Для усиления контраста металл могли патинировать — то есть химически затемнять поверхность, например, с помощью органических веществ, создавая эффект глубины цвета и выделяя узоры.

Искусство бронзового века

Меч был доставлен в Берлин, где ученые смогли детально изучить соединение клинка и рукояти. Компьютерная томография показала, что даже мельчайшие элементы конструкции тщательно продуманы: каждая заклепка, канавка и вкрапление металла выполняли одновременно декоративную и функциональную роль.

Исследователи отмечают, что создание меча требовало скоординированной работы с различными металлами и знания химических свойств сплавов. Красноватая медь на золотистой бронзе создает визуально выразительный рисунок, а патинирование усиливает эффект. Все это свидетельствует о высокой эстетической культуре и технических навыках кузнецов бронзового века.

Легенда и наука

Меч не только уникален по конструкции, но и исторически значим. Его форма и отделка дают представление о художественных предпочтениях и технических возможностях мастеров более 3000 лет назад.