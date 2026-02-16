Новый рекорд скорости 3D-печати установили в Китае

Китайские исследователи разработали новую технологию высокоскоростной 3D-печати, которая позволяет создавать сложные изделия за рекордно короткое время. Так, им удалось напечатать объект миллиметрового масштаба с высоким разрешением всего за 0,6 секунды.

Известно, что при 3D-печати сложно обеспечить баланс между скоростью и точностью производства изделий. Создание объектов миллиметрового масштаба с высоким разрешением может занять несколько часов.

Команда из Университета Цинхуа смогла обойти это ограничение. Ученые специализировались на вычислительной оптике. Они обнаружили, что вычислительная оптика может не только улавливать информацию о световом поле, но и манипулировать высокоразмерными голографическими световыми полями для создания трехмерных объектов. Это наблюдение легло в основу нового подхода к 3D-печати.

Новую технологию назвали DISH. В ходе экспериментов ученые изготовили объект размером 12 микрометров со скоростью 333 кубических миллиметра в секунду. Важно, что для такой печати не требуется сложное оборудование — достаточно оптической плоской поверхности без какой-либо специальной конструкции.

По словам ученых, технология DISH может быть востребована в массовом производстве микрокомпонентов, таких как фотонные вычислительные устройства и модули камер мобильных телефонов. Также она будет полезна для гибкой электроники, микророботов и моделей тканей с высоким разрешением, сообщает Xinhua.

Ранее стало известно, что роботы отработали приемы кунг-фу вместе с шаолиньскими монахами. Они продемонстрировали синхронность и точность движений.