В Windows вернут долгожданную функцию

Корпорация Microsoft добавит в Windows 11 возможность устанавливать панель задач не только горизонтально, но и вертикально. На это обратило внимание издание Neowin.

Согласно источникам, в будущих версиях Windows 11 пользователи смогут более гибко настраивать этот элемент интерфейса. В актуальной операционной системе (ОС) она закреплена горизонтально в нижней части экрана, однако в Windows 10, например, положение панели можно было менять.

Гибко настраиваемую панель задач журналисты назвали одной из самых долгожданных функций Windows. Также они обратили внимание на публикацию в Михаила Парахина, который признался, что отстаивал в компании идею вернуть настраиваемую панель задач, но его не услышали.

Парахин назвал вертикально ориентированную панель задач лучшим вариантом для повышения производительности. Михал Парахин, бывший в компании генеральным директором по рекламе и веб-сервисам, признался, что Microsoft думали над созданием вертикальной панели задач, но решили, что она будет мешать меню «Пуск», расположенному в Windows 11 по центру.

В начале февраля Microsoft анонсировала систему разрешений для приложений в Windows 11. Новые настройки позволят разрешать или запрещать программам определенные действия в ОС.