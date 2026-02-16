В Windows нашли скрытый инструмент

В Windows нашли бесплатный инструмент для создания резервных копий, разработанный Microsoft. Об этом сообщает издание ZDNet.

Функция, которая называется «Резервное копирование Windows», появилась в операционных системах Microsoft больше 10 лет назад. Однако компания признала ее устаревшей и перестала поддерживать — поэтому, по мнению журналистов, для большинства пользователей этот инструмент является скрытым. Тем не менее, в 2026 году его можно использовать для сохранения важных данных.

Описанная опция позволяет копировать данные на CD или DVD, внешний USB-накопитель или сетевой диск. По словам авторов издания, функцию можно обнаружить в панели управления Windows 11 и 10. Они объяснили, что на этапе подготовки нужно указать, какие документы следует сохранить, и выбрать время для создания копии. Система будет копировать данные с диска на выбранный накопитель регулярно в определенный день или час.

«Хотя функция резервного копирования Windows устарела и больше не поддерживается Microsoft, она по-прежнему работает, по крайней мере, в большинстве случаев», — заметил журналист ZDNet Лэнс Уитни.

Он подчеркнул, что так как Microsoft перестала поддерживать сервис, функция может работать с ошибками.

