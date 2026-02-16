В море обнаружили фундамент одного из утерянных семи чудес света

Двадцать два массивных каменных блока, лежащих в основании одного из семи чудес света — Александрийского маяка, — были обнаружены и извлечены в ходе подводной экспедиции у берегов Египта. Об этом сообщает Greek Reporter.

Ученые из Французского национального центра научных исследований под эгидой Министерства древностей Египта подняли со дна моря уникальные фрагменты утерянной постройки, включая перемычки и косяки монументальных ворот, каждый весом от 70 до 80 тонн. В числе находок также оказались части фундамента и ранее неизвестные детали пилона, демонстрирующие смешение египетских и греческих строительных традиций. Работы ведутся в рамках проекта PHAROS, цель которого — создать максимально точную цифровую копию легендарного сооружения.

Маяк высотой более ста метров был возведен в начале III века до нашей эры при Птолемее I и простоял более 1,6 тысячи лет, пока не был разрушен землетрясениями. В XV столетии его камни пошли на строительство крепости Кайт-Бей, и теперь ученым приходится восполнять пробелы с помощью древних текстов и изображений. Извлеченные блоки подвергнут фотограмметрической обработке, после чего инженеры приступят к их виртуальной реконструкции. Французский телеканал France Télévisions готовит документальный фильм об этом уникальном проекте.

