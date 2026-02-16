Составлен топ-5 выгодных флагманских смартфонов февраля

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти выгодных флагманских смартфонов для покупки в феврале.

Открывает список базовый Samsung Galaxy S25 за 44,9 тыс. руб., который может похвастаться компактным корпусом весом всего 162 грамма и толщиной 7,2 мм, 6,2-дюймовым LTPO AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 2600 нит, чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной камерой на 50, 10 и 12 Мп, поддержкой беспроводной зарядки, функции Samsung DeX, стереодинамиками, защитой IP68, NFC и батареей на 4000 мАч.

Вторая строчка закрепилась за Google Pixel 10 стоимостью 47,4 тыс. руб. Он оснащен OLED-дисплеем на 6,3 дюйма с Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью в 3000 нит, фирменным чипом Google Tensor G5, тройной камерой на 48, 10,8 и 13 Мп, батареей на 4970 мАч, стереодинамиками, защитой IP68, NFC, беспроводной зарядкой и «чистым» Android с гарантированной поддержкой обновлениями до 7 лет.

Топ-3 замыкает мощный OnePlus 15 за 54,4 тыс. руб., выделяющийся LTPO AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 165 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR Vivid, а также яркостью до 1800 нит, флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной 50-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной зарядки на 50 Вт, полноценной защитой IP69K, стереодинамиками, ИК-портом и NFC.

В подборку также попали Realme GT 8 Pro и iPhone 17, которые предлагаются от 59,9 и 65,9 тыс. руб. соответственно.