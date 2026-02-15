Блогер показал разработанный им миниатюрный iMac с 2,8-дюймовым экраном

Автор YouTube-канала This Does Not Compute создал миниатюрный компьютер в стиле классического iMac. Об этом сообщает портал iXBT.

В качестве корпуса блогер использовал будильник Maclock, визуально повторяющий дизайн ранних моделей моноблока Apple. Аппаратной основой устройства стала одноплатная система Raspberry Pi Zero W, установленная внутри компактного корпуса. Дополнительно потребовался 2,8-дюймовый дисплей с разрешением SVGA, совместимый с платформой Raspberry Pi.

Работает компьютер под управлением операционной системы Pi OS и эмулятора Mini vMac, предназначенного для запуска классической среды Macintosh. Отмечается, что для корректной работы на Raspberry Pi Zero W программное обеспечение потребовало доработки.

В результате проект позволил воспроизвести функциональность и внешний облик ретро-моделей Mac в формате устройства, умещающегося на ладони, что демонстрирует потенциал одноплатных решений для разработок энтузиастов.

Raspberry Pi Zero W — миниатюрный одноплатный компьютер, который используется энтузиастами в электронике, автоматизации, робототехнике и интернете вещей (IoT). Его средняя цена составляет 3 тыс. руб.