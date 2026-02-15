Названы самые надежные модели жестких дисков

Американский облачный провайдер Backblaze опубликовал ежегодный отчет о надежности жестких дисков в инфраструктуре компании. В 2025 году совокупный парк составил 344 196 HDD, а общий объем наработки превысил 115 млн дней, что обеспечивает высокую статистическую достоверность данных, сообщает Tom's Hardware.

Согласно отчету, средний годовой показатель отказов (AFR) снизился до 1,36% — это лучший результат за последние три года. Для сравнения: в 2023 году показатель составлял 1,70%, в 2024-м — 1,57%.

Минимальное число отказов продемонстрировали отдельные модели Seagate и Western Digital. В частности, накопители Seagate ST16000NM002J на 16 ТБ и Western Digital WUH722626ALE6L4 на 26 ТБ зафиксировали лишь по одному сбою в течение года.

В то же время наиболее высокий уровень отказов отмечен у устаревших 8-терабайтных моделей HGST, где AFR достиг 10,29%. В компании связывают это с естественным износом и вибрационной нагрузкой: возраст накопителей превышает 7,5 года, и они готовятся к выводу из эксплуатации.

Отдельно отмечены сложности с 16-терабайтными моделями Toshiba, у которых в одном из кварталов уровень отказов поднялся до 16,95%. После обновления прошивки показатель снизился до 4,14%.