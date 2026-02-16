Роскомнадзор ответил на слова депутата Боярского о Telegram

Роскомнадзор отреагировал на недавнее заявление депутата Госдумы Сергея Боярского о якобы ведущемся конструктивном диалоге между ведомством и руководством мессенджера Telegram.

Представители надзорного органа сообщили, что им нечего добавить к информации по данному вопросу.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее Сергей Боярский делился, что администрация Telegram поддерживает рабочие контакты с Роскомнадзором, и дальнейшее развитие ситуации сейчас полностью определяется действиями руководства мессенджера. По его словам, делать окончательные выводы пока рано, однако дальнейшая перспектива зависит от того, будет ли платформа в полном объеме соблюдать требования российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор уже вводил ограничения в отношении Telegram за невыполнение норм российского права и подчеркивал, что готов к сотрудничеству лишь при строгом соблюдении установленных правил. Сенатор Андрей Клишас допускал возможность полной блокировки сервиса на территории России в случае регулярных нарушений, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что, несмотря на продолжающиеся консультации, мессенджер по-прежнему не исполняет все предписания регулятора.