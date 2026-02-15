В Антарктиде произошла массовая гибель птиц

Биологи из нескольких международных центров подтвердили, что массовая гибель диких птиц в Антарктиде была вызвана высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N1. Жертвами вируса стали более 50 южнополярных поморников в летние сезоны 2023 и 2024 годов. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

© Газета.Ru

В начале 2024 года вирус был выявлен у одной чайки и двух поморников, но точная причина гибели оставалась неизвестной. Позже экспедиция на судне S/V Australis обследовала десять площадок на Южных Шетландских островах, побережье моря Уэдделла и Антарктическом полуострове. Специалисты собирали образцы тканей у больных и мертвых птиц для лабораторного анализа, что позволило точно связать массовую смертность с инфекцией.

Поморники играют ключевую роль в экосистеме Антарктиды как падальщики и хищники, но употребление зараженных туш повышает риск распространения вируса на новые территории. Ученые отметили, что научное подтверждение прямой связи между гибелью птиц и вирусом стало важным достижением.

Исследования показали, что H5N1 вызывает у птиц серьезные неврологические нарушения: потерю ориентации, странные движения шеей, круговые плавание или ходьбу, столкновения с препятствиями. Биологи из медицинского центра Erasmus MC считают, что именно эти поражения стали основной причиной гибели почти всех поморников.

Вирус H5N1 впервые был обнаружен в 1996 году на гусиной ферме в Юго-Восточном Китае и постепенно распространялся среди дикой и домашней птицы в Азии, Европе и других континентах. В начале 2024 года он достиг Антарктиды. Ранее этот штамм уже вызывал массовую гибель морских слонов и морских львов в Аргентине, а также сотен миллионов домашних птиц, поражал млекопитающих, включая лисиц, медведей и норок.

Эксперты предупреждают, что появление H5N1 на континенте — новая угроза для местной фауны, уже испытывающей давление изменения климата, загрязнения и туризма. Ученые призывают усилить мониторинг популяций, ведь последняя перепись птиц проводилась в 1980-х годах.