Социальная сеть X объявила войну ИИ-спаму

Соцсеть X (ранее Twitter) внедрила дополнительные механизмы для выявления спама и автоматизированной активности, включая ИИ-агентов. Об этом на своей странице в X заявил руководитель по продукту Никита Бир.

© Газета.Ru

По словам представителя компании, в рамках обновленной политики аккаунты, в которых отсутствует подтвержденное взаимодействие пользователя с интерфейсом, например касания экрана, могут быть заблокированы. Ограничения потенциально затронут и связанные профили. При этом в X подчеркивают, что цель инициативы — борьба со спамом и злоупотреблениями, а не полный запрет ИИ-решений.

Допустимым считается использование инструментов, подключенных через официальный API от xAI. Однако в X признают, что корректная классификация сценариев использования требует дополнительного времени и технической доработки.

Интерес к автономным агентам заметно вырос в январе 2026 года после появления проекта Clawdbot с открытым исходным кодом. Он позволяет запускать ИИ-ботов на базе моделей от OpenAI, Anthropic и других разработчиков, включая Google. После обращения Anthropic проект был переименован — сначала в Moltbot, а затем в OpenClaw.

На волне популярности пользователи начали подключать автономных агентов к собственным аккаунтам X или создавать для них отдельные профили, зачастую в развлекательных целях.