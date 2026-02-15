Raspberry Pi 5 превратил тостер в ПК на Windows 98

Автор YouTube-канала Throaty Mumbo превратил бытовой тостер в компьютер под управлением Windows 98. Об этом сообщает Rozetked.

Проект носит демонстрационный характер, и для его реализации потребовалась интеграция в тостер одноплатного компьютера Raspberry Pi 5 и 7-дюймового сенсорного дисплея. Для оформления корпуса энтузиаст изготовил на 3D-принтере панель с классическим логотипом Windows.

Для управления функциями тостера разработана собственная утилита toast.exe, позволяющая активировать нагрев и контролировать положение лотков. Сенсорный интерфейс не заработал, из-за чего блогер взаимодействует с системой через компьютерную мышь.

Несмотря на нестандартную архитектуру, устройство сохраняет базовую функциональность поджаривания хлеба. Однако процесс требует ручного управления отдельными командами, что делает его менее автоматизированным по сравнению со стандартной моделью.

Полный процесс создания проекта Throaty Mumbo опубликовал на своем YouTube-канале.

Windows 98 — операционная система Microsoft, вышедшая в 1998 году в качестве продолжения Windows 95.