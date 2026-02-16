Реактор Polaris достиг рекордной температуры плазмы

Компания Helion из Вашингтона впервые в частной индустрии продемонстрировала измеримое слияние ядер дейтерия и трития. Термоядерный синтез — процесс, при котором легкие атомные ядра соединяются, высвобождая огромную энергию, аналогичную тому, что происходит в Солнце. В эксперименте плазма внутри установки достигла 150 миллионов градусов Цельсия.

Это рекорд для частного сектора и ключевой шаг к коммерческому использованию термоядерной энергии.

«Мы считаем, что самый прямой путь к коммерческому термоядерному синтезу — это как можно быстрее строить и тестировать новые установки. Каждый из наших семи прототипов позволял нам достигать и превосходить новые инженерные цели. Результаты Polaris подтверждают правильность нашего подхода и показывают эффективность наших решений», — заявил соучредитель и генеральный директор Helion Дэвид Киртли.

Polaris и топливо для синтеза

Прототип Polaris седьмого поколения начал работу в конце 2024 года. В январе текущего года он стал первой частной установкой, использующей дейтерий-тритиевое топливо (DT). Дейтерий — стабильный изотоп водорода, а тритий — радиоактивный, но ключевой компонент для усиления реакции. Использование DT позволяет исследователям достигать более высоких температур и измерять энергию, выделяемую в реакторе. Helion получила разрешение регулирующих органов на хранение и применение трития, что открывает путь к полноценным испытаниям и масштабируемым экспериментам.

Следующий этап испытаний — использование смеси дейтерия и гелия-3, безопасного изотопа водорода, который производит меньше радиоактивных отходов и более пригоден для коммерческих реакторов.

«Мы продолжаем тестировать различные виды топлива, чтобы понять, как максимально эффективно получать энергию и масштабировать реактор», — отметил Киртли.

Технология FRC и история развития

Технология, на которой основан Polaris, называется Field-Reversed Configuration (FRC). Она использует магнитные поля для удержания сверхгорячей плазмы, не допуская контакта с стенками реактора. FRC считается перспективной для коммерческих термоядерных установок, поскольку позволяет достигать высоких температур при сравнительно компактных размерах оборудования.

Исследования FRC в США начались в Лос-Аламосе, затем продолжились в Math Sciences North West, а позже перешли к разработке установки Large S в Вашингтонском университете.

«Я наблюдаю, как технология масштабируется и позволяет использовать плазменную энергию для коммерческого производства электричества», — сказал доктор Алан Хоффман, эксперт с 40-летним опытом работы с FRC.

Путь к коммерческим реакторам

Helion уже прокладывает путь к промышленному производству термоядерной энергии. В июле 2025 года началось строительство первой коммерческой установки Orion в Малаге, штат Вашингтон. Она будет подключена к электросети и поставлять электроэнергию для Microsoft. Helion планирует, что установки такого типа смогут производить недорогую, безуглеродную энергию и сыграют ключевую роль в глобальном переходе к чистой энергетике.

«Наши испытания показывают, что термоядерные установки частного сектора могут быть безопасными, масштабируемыми и коммерчески жизнеспособными», — подчеркнул Киртли.

Он добавил, что продолжаются исследования по оптимизации реактора, улучшению удержания плазмы и повышению эффективности преобразования энергии. Использования разных видов топлива и точного контроля температуры позволяет постепенно приближаться к энергии будущего, которую многие считали недостижимой для частных компаний.