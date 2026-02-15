Хакер показал, как взломать компьютер с помощью мыши

Исследователь в области кибербезопасности представил проект EvilMouse. Это аппаратный кейлоггер-инжектор, встроенный в корпус стандартной USB-мыши, который может использоваться для атаки на устройства, сообщает Anti-Malware.

Отмечается, что себестоимость сборки составила примерно $44 (около 3,4 тыс. руб.), что демонстрирует низкий порог входа для подобных атак. По архитектуре решение сопоставимо с инструментом USB Rubber Ducky, который эмулирует клавиатуру и автоматически выполняет заданные команды. Однако ключевое отличие EvilMouse заключается в маскировке: устройство продолжает полноценно функционировать как обычная мышь и не вызывает подозрений у пользователя и системы.

Внутри корпуса размещены доступные компоненты, включая микроконтроллер RP2040 Zero, USB-хаб и стандартную плату манипулятора. После перепрошивки с использованием CircuitPython устройство при подключении к ПК автоматически выполняет запрограммированный сценарий. В ходе тестирования административный доступ к системе получался за считанные секунды.

Основная сложность разработки носила инженерный характер — из-за ограниченного пространства внутри корпуса потребовалась модификация пластиковых элементов и точная пайка. Тем не менее автор отмечает, что реализация возможна даже при базовых навыках работы с электроникой.

Ключевой риск, на который указывает исследователь, связан с фактором доверия к периферийным устройствам. В отличие от USB-накопителей, которые воспринимаются как потенциальная угроза, компьютерная мышь редко вызывает подозрения. При этом система распознает устройство как стандартный HID-контроллер (Human Interface Device), что позволяет отправлять команды в обход части защитных механизмов. В демонстрации атака не была зафиксирована антивирусным ПО.

Исходный код проекта опубликован на GitHub в исследовательских и образовательных целях.