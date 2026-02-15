Вторая за февраль магнитная буря началась на Земле

Вторая с начала февраля магнитная буря началась ночью на Земле, пик события пришелся на 05:00 по московскому времени.

Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— На планете ночью началась вторая магнитная буря февраля, пока находящаяся в диапазоне от слабой до средней. Пик события на данный момент пришелся на время около 05:00 по московскому времени и составил G1.3 по шкале от 1 до 5, — говорится в сообщении.

В ИКИ РАН уточнили, что магнитная буря возникла в связи с крупной корональной дырой на Солнце. Кроме того, ночью на фоне геомагнитных возмущений наблюдалось заметное увеличение яркости полярных сияний, передает Telegram-канал лаборатории.

11 февраля серия из трех сильных вспышек произошла на Солнце. В 03:09 по московскому времени произошла вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты. Позже была зафиксирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минуту.

8 февраля на Солнце произошли две мощные вспышки класса М. Уточняется, что класс М является предпоследним по мощности в делении солнечных вспышек.

