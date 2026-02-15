Экипаж корабля Crew Dragon с россиянином Федяевым перешел на борт МКС

Американское космическое ведомство сообщило, что астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев вошли на борт МКС, открыв переходные люки в 17:14 по восточному времени (01:14 мск) между станцией и космическим аппаратом SpaceX Dragon.

Таким образом они присоединились к участникам 74-й экспедиции, в состав которой входят астронавт НАСА Крис Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, уже находящиеся на орбитальном комплексе, отмечает НАСА.

Запуск корабля состоялся 13 февраля со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Ранее он был отложен из-за неблагоприятных метеорологических условий.