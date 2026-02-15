Учёные предупредили об опасности пульсирующих ледников

На архипелаге Шпицберген, принадлежащего Норвегии, зафиксированы случаи внезапного и быстрого движения ледников, известного как пульсация. Об этом сообщает Science XXI.

© Московский комсомолец

В 2012 году ледник Натхорстбреен двигался со скоростью более 10 метров в сутки, что представляет серьёзную опасность для людей, живущих ниже по течению.

Пульсирующие ледники, уточняют исследователи, занимают примерно 16% площади мирового оледенения и сосредоточены в Арктике, Гималаях и Андах. Они опасны тем, что могут перекрывать реки и создавать неустойчивые озёра, прорыв которых вызывает разрушительные наводнения.

Изменение климата делает их поведение всё более непредсказуемым.