Произошла крупнейшая утечка email-адресов

В сеть попал колоссальный массив персональных данных - злоумышленники выложили архив объемом 150 гигабайт, содержащий 6,8 миллиарда адресов электронной почты. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Деньги в Эфире».

Как утверждается, база собиралась на протяжении двух лет из множества источников, включая как свежие, так и давние утечки. Специалисты по кибербезопасности, изучившие фрагменты обнародованных данных, подтвердили их подлинность, что вызывает серьезные опасения у экспертов.

Подобные массивы информации представляют собой настоящий клад для киберпреступников: с их помощью они могут проводить фишинговые атаки, пытаться подбирать пароли к аккаунтам методом перебора, а также использовать полученные сведения для различных схем социальной инженерии. Учитывая, что многие люди по-прежнему применяют одни и те же пароли для разных сервисов, риску подвергаются не только почтовые ящики, но и аккаунты в соцсетях, интернет-банках и на других платформах.

В связи с инцидентом эксперты настоятельно рекомендуют пользователям принять срочные меры предосторожности. Прежде всего, следует сменить пароли на всех важных сервисах, особенно если они использовались на нескольких сайтах одновременно. Крайне желательно везде, где это возможно, активировать двухфакторную аутентификацию, которая требует подтверждения входа через SMS, push-уведомление или специальное приложение-аутентификатор. Также полезно проверить свои почтовые ящики через специализированные сервисы, которые позволяют узнать, не попали ли они в известные базы скомпрометированных учетных записей.