В сеть слили изображение складного смартфона Samsung Wide Fold

В сети появилось изображение складного смартфона Samsung Wide Fold, которое обнаружили в файлах новых сборок One UI 9. Утечка стала первым относительно достоверным визуальным представлением устройства, о котором ранее появлялись только слухи. Об этом сообщает издание Android Authority.

Изображения нашли в анимациях системы. Ранее модель связывали с номером SM-F971U и кодовым названием H8, и теперь это же обозначение обнаружено в системных файлах. В прошивке присутствуют версии анимаций для светлой и темной тем оформления.

Опубликованные материалы не раскрывают все детали конструкции. Например, на них не видно блока камер, хотя ожидается, что смартфон сохранит классический остров камер. Тем не менее утечка позволяет оценить предполагаемую форму и габариты устройства. В частности, видно, что Wide Fold будет шире Galaxy Fold, что сделает экран в разложенном состоянии не квадратным, а прямоугольным и более подходящим для просмотра видео.

Появление упоминаний Wide Fold в One UI 9 также косвенно указывает на возможный скорый анонс устройства. По предварительным ожиданиям, Samsung может представить модель вместе с Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 летом.