Google выпустила Android 17 для некоторых смартфонов

Смартфоны Pixel начали получать первую бета-версию Android 17 после того, как Google временно приостанавливала распространение обновления без объяснения причин. Теперь выпуск Android 17 Beta 1 возобновлен и снова доступен для устройств линейки Pixel. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Газета.Ru

По данным компании, новая сборка продолжает работу над повышением адаптивности приложений Android и включает заметные улучшения возможностей камеры и мультимедиа. Также в системе расширены профили для подключаемых устройств и добавлены инструменты для оптимизации подключения.

Google также изменила подход к предварительным версиям системы, заменив программу Developer Preview на канал Android Canary, представленный в прошлом году. Этот канал позволяет получать новые функции и API сразу после внутреннего тестирования, повышает стабильность бета-версий за счет раннего тестирования и упрощает процесс проверки благодаря поддержке обновлений по воздуху.

Пользователи устройств Pixel, уже участвующие в программе бета-тестирования Android, получат Android 17 Beta 1 через OTA-обновление, то есть «по воздуху». Владельцы подходящих устройств также могут подключиться к программе тестирования отдельно.

Для пользователей без совместимых смартфонов доступно тестирование через 64-битные системные образы в Android Emulator в составе Android Studio.