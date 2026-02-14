Часть владельцев iPhone в России не может войти на «Госуслуги»

Некоторые владельцы iPhone в России не могут войти на портал «Госуслуги» без MAX.

При попытке авторизации система для части пользователей сразу запрашивает код подтверждения через национальную платформу и не дает выбрать другой способ входа.

«Установите национальный мессенджер и подтверждайте вход через MAX. Получайте коды подтверждения в чат мессенджера. Для этого скачайте приложение и зарегистрируйтесь по номеру», — сказано на странице «Госуслуг» при входе на портал. На проблему обратили внимание журналисты РИА «Новости».

При попытке авторизоваться на портале система запрашивает подтверждающий код через сервис MAX. После этого пользователь перенаправляется на страницу загрузки данной платформы, и лишь затем на телефон поступает push-уведомление с кодом. При этом владельцы смартфонов на Android могут авторизоваться на «Госуслугах» без установки MAX и по ‑прежнему использовать стандартные варианты подтверждения входа.