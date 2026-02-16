Microsoft: развитие ИИ приведет к массовому сокращению сотрудников

Корпорация Microsoft прогнозирует массовое сокращение офисных сотрудников из-за развития нейросетей. По мнению руководства компании, уже в ближайшие полтора года искусственный интеллект сможет выполнять задачи юристов, бухгалтеров и менеджеров без участия человека. Такое заявление сделал глава ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман.

© Российская Газета

Действительно, сегодня ИИ проникает во все сферы деятельности человека. Если раньше эксперты обещали, что нейросети возьмут на себя исключительно рутинную работу, то сегодня ИИ успешно выполняет креативные задачи. Это не означает, что творческие люди останутся без работы. Напротив, происходит "демократизация творчества". Эту тенденцию можно легко проследить на примере композиторского искусства. Сегодня любой человек без музыкального образования может при помощи платформ вроде Udio, Suno, Mubert или Amper Music создать полноценный трек за минуты.

В перспективе технология создаст новую профессию - музыкальный дизайнер ИИ. Это человек, который управляет нейросетью, задает параметры стиля, тембра, эмоции и отвечает за художественный результат. Он не композитор в классическом смысле, но и не оператор машины. Именно эта синергия станет основой творческого класса, где искусственный интеллект не конкурент, а партнер по производству контента, считает независимый эксперт по ИИ кандидат экономических наук Алексей Лерон. Аналогичная ситуация с другими креативными сферами.

С офисными клерками ситуация обстоит иначе: ИИ отлично справляется с функциями большинства сотрудников. Речь о конкуренции уже не идет. ИИ - это машина, которая обрабатывает массивы информации намного быстрее человека. Крупным компаниям гораздо выгоднее обучить нейросети, чтобы сэкономить миллиарды на зарплатах сотрудникам.

Нейросети могут заменить и операторов кол-центров. Так, с чат-ботами или виртуальными ассистентами общались уже 88% россиян. При этом 57% признались, что в какой-то момент не понимали, разговаривают они с человеком или с искусственным интеллектом (ИИ), показал опрос Аналитического центра НАФИ.

Современные LLM (большие языковые модели) научились достаточно точно копировать общение человека, его способность писать тексты. Они обучены на таком массиве текстовых данных, объем которых на несколько порядков превышает объемы текстов, прочитанных человеком за всю жизнь. Подобные ИИ-модели могут довольно точно воспроизводить естественный язык, индивидуальные особенности общения и даже эмпатию, успешно проходить тест Тьюринга - проверку, может ли машина мыслить. Что уж говорить про рутинные задачи, для выполнения которых не требуется взаимодействовать с другими людьми.

Выход один: не можешь победить - возглавь. ИИ действительно может вытеснить низкоквалифицированных сотрудников, которые занимаются выполнением однотипных задач. Востребованными становятся специалисты, которые не соревнуются с нейросетями, а умеют ими пользоваться на высоком уровне.