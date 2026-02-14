Рассекречены три новых гаджета Apple для умного дома

В 2026 году Apple может выпустить сразу несколько устройств для умного дома. По данным инсайдерских утечек, речь идет о новом поколении HomePod mini, планшете с подставкой с функцией хаба и собственных камерах видеонаблюдения. Об этом сообщает издание MacRumors.

Ожидается, что обновленный HomePod mini второго поколения сохранит прежний дизайн, но может получить новые цвета. Устройство должно перейти на обновленный чип серии S на базе процессора Apple Watch Series 10, а также получить улучшенное качество звука и вычислительную обработку аудио в реальном времени. Среди возможных изменений также называется поддержка Bluetooth 5.3 и второе поколение чипа Ultra Wideband. Предполагается, что цена устройства останется на уровне $99 (примерно 7,6 тыс. руб. по курсу на 14 февраля 2026 года).

Компания также разрабатывает домашний планшет-хаб, который станет центральной точкой управления устройствами умного дома. Он сможет использоваться для звонков, прослушивания музыки, просмотра фотографий, получения информации о погоде, работы с календарем и другими функциями. Устройство, по слухам, получит датчики присутствия, камеру для распознавания пользователя и персонализации интерфейса, поддержку Face ID, встроенные динамики и Apple Intelligence благодаря чипу A18. Планируются две версии устройства – настенная и с базой-динамиком, похожей на HomePod mini.

Кроме того, Apple разрабатывает собственные домашние камеры видеонаблюдения и дверной видеозвонок. Устройства смогут работать с Apple Home и взаимодействовать с домашним хабом. Камеры могут поддерживать HomeKit Secure Video со сквозным шифрованием. Также обсуждается дверной звонок с поддержкой Face ID и возможностью взаимодействия с умным замком.

По предварительным данным, HomePod mini и хаб могут представить в первой половине года, возможно до конференции WWDC. Камеры, если их запуск состоится в 2026 году, могут появиться ближе к концу года.