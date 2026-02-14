Египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям обнаружила в Южном Синае новое выдающееся археологическое местонахождение - плато Умм Ирак, ранее неизвестное науке и обладающее исключительной исторической и художественной ценностью. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Глава ведомства Шериф Фатхи назвал открытие важным качественным пополнением карты египетских памятников, подчеркивающим уникальное цивилизационное и человеческое богатство Синайского полуострова и свидетельствующим о непрерывной смене культур на этой стратегически важной территории Египта на протяжении тысячелетий. Министр отметил, что подобные находки укрепляют позиции страны в сфере культурного туризма и открывают новые перспективы для этого вида туризма.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям доктор Хишам аль-Лейси охарактеризовал плато Умм Ирак как один из важнейших недавно открытых центров наскального искусства. По его словам, хронологическое и техническое разнообразие петроглифов делает плато настоящим музеем под открытым небом, документирующим эволюцию художественного и символического самовыражения человека от доисторических времен до исламских периодов, что придает объекту исключительную научную ценность.

Он добавил, что научное изучение и анализ петроглифов и рисунков продолжатся в ближайшее время для подготовки комплексного плана устойчивой защиты и документирования памятника.

Глава сектора египетских древностей профессор Мохамед Абдель Бади подчеркнул, что открытие сделано в рамках систематического обследования и научной документации наскальных изображений Южного Синая при содействии местного жителя шейха Рабиа Бараката из района Серабит-эль-Хадем. Это демонстрирует важную роль коренных жителей получострова в поддержке государственных усилий по сохранению культурного наследия.

Плато Умм Ирак расположено в песчаной местности примерно в 5 км к северо-востоку от храма Серабит-эль-Хадем и районов добычи меди и бирюзы, на стратегически выгодной позиции с видом на обширную открытую равнину, простирающуюся до плато Эт-Тих, что предполагает его использование на протяжении веков как пункта наблюдения, места сбора и отдыха.

Миссия полностью задокументировала объект: естественный скальный навес из песчаника тянется по восточному склону плато более чем на 100 м, глубиной 2-3 м, высотой потолка от 1,5 м до 0,5 м. Потолок навеса покрыт множеством красных рисунков, изображающих животных и различные символы, а также впервые зафиксированными серыми изображениями. Кроме того, выявлены петроглифы и сцены, выполненные разными техниками, что свидетельствует о богатстве художественного выражения и культурного разнообразия.

Доктор Хишам Хусейн, руководитель Центрального управления древностями Нижнего Египта и глава миссии, сообщил, что документирование навеса выявило большое количество фекалий животных, указывающее на использование пещеры в поздние периоды как убежища для людей и скота от дождей, бурь и холода. Зафиксированы каменные перегородки, образующие самостоятельные жилые отсеки с остатками очагов, что подтверждает многократное использование места в разные эпохи.

В ходе разведки также найдены кремневые орудия и многочисленные фрагменты керамики, часть которых датируется Средним царством, а часть - римским периодом (III век н.э.), что свидетельствует о непрерывном использовании объекта на протяжении тысячелетий.

Предварительное исследование разделило петроглифы и рисунки на несколько хронологических групп. Самая древняя - красные изображения на потолке навеса - предварительно датируется периодом от 10 000 до 5500 лет до н.э. и изображает животных, отражая природу жизни в те ранние эпохи. Среди них - рельефные изображения охотника с луком, охотящегося на горного козла в сопровождении собак, что иллюстрирует образ жизни и экономическую деятельность ранних человеческих сообществ.

Другие группы включают сцены верблюдов и лошадей с всадниками, держащими оружие, а также набатейские надписи, указывающие на более поздние периоды культурного взаимодействия. Зафиксированы и арабские надписи, свидетельствующие об использовании объекта в раннеисламский период и позднее.