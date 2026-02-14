Ученый Короткий: Челябинский метеорит мог взорваться, как 20 атомных бомб

13 лет назад над Челябинском пролетел так называемый Челябинский или Чебаркульский метеорит. Это произошло 15 февраля 2013 года. В 9:20 метеорит взорвался. Это произошло на высоте 25 км над землей. Если бы он взорвался на высоте 1 км это был бы взрыв, равный 20 атомным бомбам в Хиросиме.

Миллионный Челябинск был бы снесен с лица земли. Такую картину нарисовал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

Апокалипсис был рядом. По словам Короткого, каменный метеорит (хондрит) диаметром около 20 метров летел к Земле со скоростью примерно 18 км в секунду. Из-за пологой траектории пролета его могли видеть многие жители Южного Урала. Взорвался он на высоте примерно 25 км над землей.

По словам астронома, мощность взрыва составила полмегатонны (500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте).

- Это примерно в 20 раз мощнее чем первая атомная бомба, взорванная американцами над Хиросимой 6 августа 1945 года, - сказал Короткий.

Но высота взрыва в Хиросиме составляла около одного километра.

Он объяснил, что если расстояние от места взрыва увеличивается вдвое, то ударная волна ослабевает в четыре раза.

Если бы Челябинский метеорит взорвался на высоте 10 км, то даже ослабленная энергия взрыва сработала бы так, что в городе бы были вырваны деревья, выбиты окна, разрушены ветхие здания, и наверняка не обошлось бы без пострадавших и жертв.

Высота взрыва в 25 км город спасла. Но, по мнению ученого, сработал "поражающий фактор от ослепительной вспышки во время разрушения метеорита в стратосфере". Яркость этой вспышки при взрыве метеорита была в 15 раз ярче Солнца, то есть несколько секунд светило 15 солнц одновременно. После взрыва люди обращались в больницы с ожогами глаз, отметил астроном.

По его словам, челябинский или Чебаркульский метеорит самое "заснятое" небесное тело из входивших в атмосферу Земли. Поскольку он падал над крупным городом, его снимало множество людей и фиксировали стационарные камеры.

Напомним, что часть обломков взорвавшегося метеорита достигла земли, самые крупные из них вытащили из озера Чебаркуль и поместили в музей.

