В американской пещере сделана переписавшая историю человечества находка

“Доисторическая находка в пещере Орегона, более древней, чем Великая пирамида Египта, переписывает историю человечества”, – под таким заголовком британский таблоид Daily Mail опубликовал статью.

В пещере в Орегоне были обнаружены древнейшие из известных предметов сшитой одежды, которые потенциально могут переписать всю историю человечества. Исследователи из США обнаружили куски шкур животных, сшитые вместе в конце последнего ледникового периода, примерно 12 000 лет назад.

Как поясняет Daily Mail, это может означать, что люди в Северной Америке обладали передовыми навыками, особенно в работе с растениями, животными и деревом, за тысячи лет до того, как была построена Великая египетская пирамида. Находки включают коллекцию древних предметов, изготовленных из материалов, которые обычно со временем истлевают, таких как шкуры животных. Однако они были спрятаны в нескольких сухих пещерах в северном районе Грейт-Бейсин в штате Орегон, что помогло их сохранить.

До сих пор исследователи полагали, что древние люди на территории современных США были простыми охотниками-собирателями, а новые артефакты являются наиболее хорошо сохранившимися свидетельствами сложных технологий, таких как сшитая одежда, плетеные корзины и деревянные охотничьи капканы, отмечает Daily Mail.

В общей сложности археолог Ричард Розенкранц из Университета Невады и его команда раскопали 55 предметов ручной работы, сделанных из 15 различных видов растений и животных, включая некоторые находки, которые, по убеждению ведущего автора исследования, выполняли функции либо одежды, либо обуви древних людей.

Розенкранс считает, что это исследование заполняет пробелы в истории, доказывая, что люди ледникового периода в Северной Америке были изобретательными и легко приспосабливались, разумно используя повседневные материалы, в период до эпохи голоцена, когда зарождались ранние цивилизации.

Главные открытия были сделаны в пещере Кугуар-Маунтин на юге Орегона, где были найдены древнейшие сшитые шкуры животных и множество плетеных шнуров, узлов, деревянных частей ловушек и корзин, отмечает Daily Mail.

В пещерах Пейсли в центральном Орегоне были обнаружены дополнительные древние волокна, в том числе скрученные растительные нити, возможные переплетенные структуры и некоторые из самых ранних костяных игл, использовавшихся для шитья.

В других близлежащих местах, таких как пещеры Коннли и скальное убежище на озере Туле, также были найдены костяные иглы с тонкими наконечниками, относящиеся к тому же периоду ледникового периода, свидетельствующие об искусной швейной работе.

Эти пещеры использовались в качестве основных убежищ древними группами охотников-собирателей, которые передвигались в поисках источников пищи 12 000 лет назад.

Артефакты из пещеры Кугуар-Маунтин были впервые обнаружены в 1958 году археологом-любителем по имени Джон Каулз, который сам проводил раскопки на этом месте, отмечает Daily Mail. После того, как Коулз скончался в 1980-х годах, его коллекция из пещеры Кугуар-Маунтин была передана музею Фавелла в Кламат-Фоллс, штат Орегон, где эти предметы хранятся до сих пор.

Артефакты из пещер Пейсли, Коннли и других памятников были профессионально раскопаны археологами на протяжении многих лет и хранятся в университетских музеях или исследовательских коллекциях по всему Орегону.

В исследовании Розенкранца, опубликованном в журнале Science Advances, были повторно изучены эти старые коллекции с использованием современных лабораторных тестов, таких как радиоуглеродный анализ, чтобы доказать, насколько древними и сложными были находки на самом деле.

Среди недавно датированных предметов оказался кусок лосиной шкуры, который был очищен, вычищен от шерсти и прошит шнуром из растительных волокон и шерсти животных. Исследователи предположили, что это, вероятно, была часть облегающего пальто, обуви или сумки, что делает его старейшим из когда-либо найденных образцов сшитой кожи. Также найдены полоски шкуры бизона, которые, возможно, использовались в качестве завязок.

Археологами были исследованы десятки плетеных или скрученных веревок, изготовленных из таких растений, как кора полыни, шиповника и камыша. Считается, что они использовались для всего - от шитья до связывания вещей. Некоторые из них были связаны узлами или сплетены в простые корзины или циновки, что также делает их старейшими известными образцами древнеамериканского ремесла, указывает Daily Mail.

Новые открытия, сделанные в штате Орегон, свидетельствуют о том, что на территории современных США существовали развитые человеческие общества задолго до появления древних египтян. В январе другая группа исследователей обнаружила на дне озера в Висконсине ранее неизвестные деревянные каноэ, которые появились на сотни лет раньше пирамид.