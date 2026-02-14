Колонизация Марса: раскрыты ужасающие последствия для человеческого организма

Миллиардер Илон Маск считает, что заселение Марса возможно к 2050 году, но существуют значительные проблемы и вопросы, на которые еще предстоит ответить, прежде чем можно будет всерьез рассматривать возможность постоянного присутствия на планете, считает профессор Университета Райса Скотт Соломон.

В своей будущей книге "Стать марсианином: как жизнь в космосе изменит наши тела и разум" Соломон утверждает, что один из самых важных вопросов, на который нет ответа, заключается в том, могут ли люди размножаться за пределами Земли. Неизвестно, может ли ребенок родиться в космосе или на другой планете, где гравитация слабее или вообще отсутствует, а уровень радиации намного выше, чем на нашей матушке-Земле.

В книге "Стать марсианином" Соломон объясняет, что не было подтвержденных случаев, когда люди занимались сексом в космосе, и было проведено мало исследований о том, как может выглядеть развитие плода и роды в условиях низкой гравитации. Эволюционное влияние жизни на Марсе в течение нескольких поколений также неизвестно, хотя ученый считает, что, вероятно, люди станут меньше ростом и, возможно, не смогут вернуться на Землю.

В интервью The Daily Mail профессор подчеркнул: "Сейчас мы переживаем момент, когда история разворачивается с точки зрения того, что люди действительно стремятся проникнуть глубже в космос. Я думаю, читателям может быть интересно узнать немного больше о том, что произойдет, если эти усилия увенчаются успехом. Вот история, которую я пытаюсь рассказать здесь - давайте представим, что произойдет дальше". Проводя исследование для своей книги, Соломон беседовал с десятками экспертов из NASA, SpaceX и других агентств или компаний, специализирующихся на освоении космоса, указывает Daily Mail.

В ходе этого процесса, по его словам, одним из самых больших сюрпризов стало то, "как мало мы знаем о размножении в космосе".

"Идея строительства поселения, города на другой планете или где-то в космосе предполагает, что люди смогут отправиться туда, завести детей и создать семью", - сказал профессор. "Могли бы мы завести детей на Марсе? Я думаю, что этот вопрос все еще остается открытым, - добавил Соломон. И если ответ "нет" или "да", но есть проблемы, нам нужно это знать, я думаю, прежде чем мы начнем продвигаться вперед с планами по созданию поселений за пределами Земли.

Сила тяжести на Марсе примерно на треть ниже, чем на нашей планете. Были проведены обширные исследования с участием астронавтов, которые провели некоторое время в космосе, которые показали, что плотность костной ткани снижается в условиях низкой гравитации. Это означает, что у живущей на Марсе женщины были бы более хрупкие кости, что могло бы стать серьезной проблемой при родах.

"Мы знаем, что роды и без того сопряжены с риском, и поэтому мы могли бы представить себе сценарий, при котором женщины, родившиеся на Марсе, подвергаются еще большему риску осложнений во время родов", - сказал Соломон.

Профессор также отметил, что низкая гравитация на Красной планете может создать эволюционное давление, благоприятствующее людям с более плотными костями, "так что они в принципе могут позволить себе терять плотность костей с возрастом".

Затем Соломон объяснил, что, по его мнению, вполне вероятно, что марсиане станут меньше землян из-за других эволюционных факторов на Красной планете: "Мы знаем, что на островах на Земле животные часто становятся меньше или крупнее, и это известно как правило острова, которое я описал в книге. Возможно, что мы могли бы увидеть марсиан как большего, так и меньшего размера. Я утверждал, что меньшие размеры могут быть более вероятными по ряду причин, одна из которых заключается в том, что чем вы меньше, тем меньше ресурсов вам нужно потреблять. И особенно в первые дни существования поселения на Марсе, эти ресурсы действительно могут быть весьма ограничены, и может быть преимущество в том, что их требуется меньше».

Далее Соломон отмечает, что если, несмотря на трудности, человечество сможет основать колонию на Красной планете, наши более мелкие и плотнокостные марсианские родственники, возможно, не смогут посетить Землю. Сложная микробная экосистема нашей планеты может представлять серьезную опасность для человека, родившегося и выросшего на Марсе, комментирует Daily Mail.

"Одной из самых серьезных проблем может быть наша иммунная система", - сказал Соломон. "Здесь, на Земле, мы подвержены воздействию огромного количества микроорганизмов. Если мы отправимся на Марс, мы возьмем с собой лишь очень малую часть всех этих микробов... Ребенок, родившийся на Марсе, подвергся бы воздействию лишь той крошечной доли микробов, которые проникают на Марс. Так что, если бы они вернулись на Землю, многие микроорганизмы, с которыми мы регулярно взаимодействуем и которые не вредны для нас, потому что наша иммунная система привыкла к ним, могли бы быть действительно опасны для человека с Марса».

В своей книге Соломон отмечает, что риск напоминает о том, как европейские исследователи впервые прибыли в Америку, принеся с собой болезни, которым коренные жители никогда не подвергались, и которые уничтожили их население.

Помимо научных вопросов размножения, эволюции и иммунитета, в книге Соломона также рассматриваются возможные взаимоотношения между цивилизациями на Земле и Марсе. Профессор сказал, что марсианская культура может эволюционировать аналогично тому, как иммигранты на Земле придерживаются определенных частей своего наследия, но в конечном итоге через несколько поколений начинают больше отождествлять себя с местом, где они выросли.

"Первые люди, которые отправятся на Марс, почти наверняка все еще будут чувствовать сильную связь с Землей", - сказал Соломон. "Но с каждым поколением, рожденным на Марсе, я думаю, они будут все больше осознавать себя марсианами, даже несмотря на то, что у них будет земное наследие".

Соломон добавил, что темпы этого культурного различия, а также темпы дивергентной эволюции будут зависеть от того, насколько легко людям будет перемещаться между планетами. Если бы земляне часто заводили детей от марсиан, то ДНК людей на каждой планете дольше оставались бы более похожими.

Но Соломон сказал: "Если я прав в том, что им будет трудно путешествовать между планетами, например, из-за риска заболеть, тогда вы можете начать замечать, что люди-марсиане становятся совершенно разными в культурном, политическом и биологическом отношении".

По словам Соломона, еще одним фактором, способствующим возникновению различных цивилизаций на каждой планете, является время, необходимое для общения. Передача электронного письма, фотографии или видео с одной планеты на другую занимает до 20 минут. Таким образом, мгновенные текстовые сообщения, телефонные или видеозвонки будут невозможны в том виде, к которому мы привыкли на Земле.

Многие люди скептически относятся к исследованию космоса и его колонизации, считая, что более важно сосредоточиться на Земле и попытаться решить множество проблем на нашей родной планете, напоминает Daily Mail.

Соломон в целом согласился с этим мнением, но сказал, что можно попытаться решить проблемы на Земле, одновременно глядя на звезды.

"Для нас абсолютно важно уделять много внимания и ресурсов решению наших проблем на Земле", - сказал он. "Но я думаю, что мы должны быть в состоянии сделать это, одновременно изучая, на что это похоже в космосе и сможем ли мы когда-нибудь жить там".

Несмотря на трудности и риски, связанные с исследованием и заселением Марса, Соломон сказал Daily Mail, что "хотел бы побывать там".