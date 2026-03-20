Можно ли пересадить человеку голову? Ученые дали пугающий ответ

Пересадка органов сегодня — рядовая, пусть и рискованная, процедура. Люди давно приняли пересадку почек или печени как операции, способные спасать жизни… Но идея о трансплантации головы, выдвинутая в 2015 году итальянским хирургом Серджо Канаверо, вызвала много сомнений — как практических, так и этических. Портал popsci.com разобрался, можно ли и впрямь пересадить голову человека на другое тело.

Термином «трансплантация головы» называют экспериментальную операцию по пересадки мозга, вместе с черепом, лицом, частями шеи и позвоночника, на другое тело. На сегодняшний день ученые считают эту процедуру теоретически более возможной, чем пересадка одного мозга, из-за его сложных нервных соединений.

Операция по пересадке головы не очень реалистична по многим причинам. Прежде всего, в медицине нет процедуры по соединению двух спинных мозгов — и пока она не появится, о трансплантации головы можно даже не думать. Любой реципиент трансплантата головы без надлежащего соединения спинного мозга, скорее всего, просто останется парализованным.

Но это лишь практическая сторона вопроса — нельзя забывать и об этической. Реципиент трансплантата может подвергнуться невероятному стрессу из-за потока воспоминаний и сенсорной информации, поступающей от нового тела. Физиологически, мозг глубоко встроен в систему восприятия человека. Если взять и изменить локацию мозга, то каждое «подключение» предстоит налаживать заново.

Медицина исследует идею трансплантации головы как минимум с начала XX века. В 1908 году французский хирург Алексис Каррел и американский физиолог Чарльз Гутри провели операцию, которую сегодня часто называют первым задокументированным случаем пересадки головы собаки. В ходе эксперимента ученые присоединили ампутированную голову собаки на тело другого животного, успешно соединив артерии и сохранив кровоток. Пациент сохранил визуальные и непроизвольные мышечные рефлексы, но его состояние быстро ухудшилось — через пару часов зверя пришлось усыпить.

Почти 50 лет спустя, советский хирург Владимир Демихов попытался повторить этот опыт — он пересадил голову маленькой собаки на тело донора, чтобы создать двухголовое существо. Один из подопытных прожил в таком состоянии почти месяц, но большинство погибали в течение пары дней, т.к. их организмы отторгали пересаженные головы. И хотя этот эксперимент был более успешным, чем аналогичный опыт Каррела и Гутри, он подвергся жесткой критике.

Однако в 1950-1960 годах прогресс в сфере иммунодепрессантов открыл новую главу в области пересадки органов. Новейшие препараты помогали предотвратить полное отторжение трансплантатов. Уже в 1954-м врачи впервые успешно пересадили человеческую почку, а в 1960-х прошли операции по трансплантации печени, сердца и селезенки.

Правда, параллельно операциям, спасающим жизни, новые препараты открыли дорогу весьма сомнительным экспериментам. Американский нейрохирург Роберт Уайт во время визита в СССР встретился с Демиховым и вдохновился его работой. В 1970-м он провел, пожалуй, один из самых хорошо известных экспериментов по пересадке головы на приматах — на шаг ближе к людям.

Уайт присоединял головы макак-резусов на тела приматов того же вида. Для того, чтобы сохранить мозги пациентов в пути на операционный стол, хирург воспользовался своим опытом в исследовании эффектов гипотермии. Несколько из подопытных обезьян выжили. После операции они могли видеть, кусать и есть, но ниже спины они были парализованы, потому что спинной мозг не получилось соединить. Наиболее удачливая макака прожила девять дней, пока Уайт активно накачивал ее иммунодепрессантами.

Сегодня наследие этих ученых живет в редких исследователях, зачастую работающих на периферии научных кругов — таких как Канаверо и его коллега, китайский хирург Сяопинь Рен.

В 2017-м Рен и Канаверо заявили, что они провели первую операцию по трансплантации головы на трупах. Опыт не предполагал соединение спинного мозга, потому что оба тела были мертвы: он просто должен был показать, что хирургически эта операция возможна.

Через год два ученых опубликовали научную работу, которая пыталась найти решение проблемы спинного мозга — главного препятствия на пути к операциям на живых людях. Они рассекли спинные мозги 12 собак, после чего применили к разрезам полиэтиленгликоль и электрический шок. Животные якобы показали ограниченные признаки восстановления моторных функций. Но на сегодняшний день оба хирурга фактически покинули публичное пространство.