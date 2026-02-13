В Южном Синае обнаружено огромное скальное убежище с древними рисунками

Экспедиция Высшего совета по древностям, работающая в Южном Синае, обнаружила археологический памятник исключительной исторической и художественной ценности — плато Умм Ирак. О находке рассказало Министерство туризма и древностей Египта.

© Naukatv.ru

Памятник представляет собой естественное скальное убежище из песчаника, протянувшееся вдоль восточной стороны плато более чем на 100 метров. Глубина убежища варьируется от двух до трех метров, а высота потолка постепенно уменьшается от примерно полутора метров до полуметра. Объект примерно в пяти километрах к северо-востоку от храма Серабит эль-Хадим и районов добычи меди и бирюзы занимает выгодное стратегическое положение, возвышаясь над обширной открытой территорией, что позволяет предположить его использование на протяжении веков как наблюдательного пункта, места сбора и отдыха.

Потолок скального убежища содержит большое количество наскальных рисунков, выполненных красным пигментом. Среди них — изображения животных и различные символы, которые еще изучаются. Также обнаружена другая группа рисунков, выполненных серым цветом и задокументированных впервые, помимо ряда надписей и сцен, созданных с использованием различных методов и техник.

В ходе обследования убежища внутри него обнаружено большое количество помета животных, сообщил глава Центральной администрации по древностям Нижнего Египта Хишам Хусейн, руководитель экспедиции. Вероятно, в более поздние эпохи оно использовалось как укрытие для людей и скота от дождя, бурь и града. Кроме того, найдены каменные перегородки, образующие отдельные жилые ячейки, с остатками очагов посередине, что подтверждает неоднократную человеческую активность на этом месте в разные периоды времени.

Исследователи нашли также несколько кремневых орудий и множество фрагментов керамики. По предварительным оценкам, часть из них датируется эпохой Среднего царства, остальное относится к римскому периоду — III веку нашей эры. Очевидно, тысячелетиями памятник был непрерывно обитаем.

Наскальные рисунки и надписи условно разделили на несколько хронологических групп. Древнейшая живопись нанесена красным пигментом на потолке убежища. Предварительно она датируется периодом между 10 000 и 5500 годами до нашей эры и содержит сцены с различными животными, изображая повседневную жизнь тех давних времен.

Также имеются рисунки, выполненные в технике углубленной резьбы. На них изображен охотник, использующий лук для охоты на горного козла в сопровождении нескольких охотничьих собак. Эта сцена отражает образ жизни и хозяйственную деятельность первых человеческих обществ. Другие группы надписей включают изображения верблюдов и лошадей в различных формах, всадников с оружием, а также некоторые из них сопровождаются набатейскими надписями. Кроме того, задокументированы надписи на арабском языке — признак использования этого места в раннеисламский и последующие периоды.

Комплекс Умм Ирак стал одним из важнейших памятников наскального искусства, обнаруженных за последнее время, заявил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам аль-Лейси. Хронологическое и техническое разнообразие рисунков превращает его в естественный музей под открытым небом, сохранивший летопись развития художественного и символического самовыражения с доисторических эпох вплоть до исламского периода. Работы по изучению и научному анализу надписей и рисунков продолжатся, заверил аль-Лейси.

Открытие было сделано при активном содействии местного жителя, добавил глава Сектора египетских древностей Мохаммед Абдель Бади. Это подчеркивает важную роль населения Синая в поддержке государственных усилий по сохранению культурного наследия.