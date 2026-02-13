В Америке приносили в жертву больных детей

Ученые провели КТ-сканирование четырех мумий инкских девочек, убитых около 500 лет назад и оставленных на вершинах Анд в качестве посредников для общения богами. Согласно статье ученых, опубликованной в издании Journal of Archaeological Science: Reports, вопреки историческим хроникам, на момент смерти жертвы были больны.

Империя инков до завоевания испанцами была крупнейшим политическим образованием в доколумбовой Южной Америке. В период своего наивысшего расцвета империя полностью или частично занимала территории современных Перу, Чили, Эквадора, Боливии, Аргентины и Колумбии. Согласно хроникам, которые оставили испанские летописцы, одним из важных ритуалов инков был «капакоча» — детей и подростков ритуально убивали и оставляли на вершинах Анд. Там тела естественным образом мумифицировались и долгое время служили для инков посредниками между людьми и богами.

В 90-е годы археологи нашли на высокогорных участках вулканов Ампато и Сара-Сара на юге Перу тела четырех девочек. Международная группа исследователей во главе с археологом Дагмарой Сохой из Варшавского университета изучили мумии с помощью компьютерной томографии.

Оказалось, что на момент смерти двум из них было восемь и 10 лет, а двум другим — по 14 лет. Каждая жертва была убита сильным ударом по голове. Кроме того, при жизни они страдали от различных травм и болезней: у одной из них нашли прижизненные травмы скелета, а у другой — рубцы в легких, которые могли быть вызваны туберкулезом.

Это открытие противоречит сообщениям испанских хроникеров, согласно которым для жертвоприношения отбирали «идеальных», физически совершенных, здоровых детей. Соха заметил, что результаты исследования показывают, что к заявлениям испанских летописцев следует относиться с осторожностью.