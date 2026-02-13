В Израиле нашли 2700-летнюю печать чиновника Иудейского царства

Управление древностей Израиля (IAA) сообщило о редкой находке: почти 2700-летняя каменная печать, вырезанная из полированного драгоценного камня, обнаружена во время подготовительных раскопок к строительству транспортной развязки Эйн-Тут.

Раскопками руководили археологи доктор Амир Горзальчаны и Джеральд Финклштейн.

Драгоценная печать и тайны древнего чиновника

Светло-коричневая печать разделена на три секции и украшена четырьмя гранатами на верхней части — символами власти и священного значения в древней Иудее. На одной из панелей вырезана древнееврейская надпись: «Принадлежит Махаху (сыну) Амихаю». По мнению исследователей, печать принадлежала высокопоставленному административному чиновнику и, вероятно, носилась на шее как кулон.

«В отличие от многих артефактов, которые попадают на рынок антиквариата без надежного контекста, этот экземпляр найден в ходе контролируемых раскопок. Это значительно повышает его историческую ценность», — отметил покойный археолог Давид Амит, который вместе с доктором Эстер Эшель из Университета Бар-Илан расшифровал надпись.

Контекст находки и дополнительные артефакты

Помимо самой печати, археологи обнаружили ручки кувшинов с оттисками царских печатей, где написано «Принадлежит царю», а также упоминания Хеврона (один из старейших городов мира) и древнего города Зиф — двух ключевых административных центров конца VIII века до н.э. Такие находки помогают понять, как функционировала бюрократия Иудейского царства и как власть распространялась на северные территории.

В древности такие печати использовались для подтверждения документов, собственности и приказов. Они действовали как подпись или штамп, подтверждающий авторитет владельца. Символы, такие как гранаты на этой печати, имели не только декоративное значение, но и указывали на связь с царской властью и религиозными институтами.

Обнаружение печати далеко на севере, на территории, традиционно относящейся к Израильскому царству, редкость. Это указывает на то, что административное влияние Иудейского царства распространялось шире, чем считалось ранее. Археологи считают, что такие артефакты дают ценную информацию о политических и экономических связях региона, а также о том, как высокопоставленные чиновники управляли территориями.