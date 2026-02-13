Система шумоподавления в новых наушниках Sony получила высокие оценки

Наушники Sony WF-1000XM6 обеспечивают лучшее на рынке активное шумоподавление среди внутриканальных моделей. Такой вывод сделал журналист авторитетного издания про технологии The Verge в обзоре упомянутой модели.

© Sony

Модель получила восемь микрофонов шумоподавления, новый процессор, переработанные динамики и обновленную форму корпуса, рассчитанную на более широкий диапазон пользователей. Наушники обеспечивают сбалансированное звучание с чистыми высокими частотами и усиленным басом благодаря новому драйверу с мягким краем и жестким куполом. Отмечается выраженная передача вокала и высокая детализация инструментов, а также более насыщенная середина частот по сравнению с некоторыми конкурентами.

По качеству подавления низкочастотного шума, включая звук двигателя самолета, модель сопоставима с ведущими решениями рынка, однако лучше справляется с подавлением разговоров окружающих людей. Улучшенный датчик костной проводимости и микрофоны с ИИ-обработкой позволяют эффективнее отсекать внешние шумы во время звонков, хотя при сильном ветре или плотном трафике возможна легкая компрессия голоса.

При этом эффективность шумоподавления напрямую зависит от плотности посадки. Некоторые пользователи могут испытывать сложности с комплектными пенными амбушюрами. В таких случаях производитель бесплатно отправляет силиконовые насадки, которые повышают комфорт и надежность фиксации, но могут немного снижать уровень подавления средних частот и слегка уменьшать бас.

По совокупности характеристик, считают в The Verge, Sony WF-1000XM6 демонстрируют высокое качество звучания, эффективную работу при звонках и максимально возможный на сегодня уровень активного шумоподавления среди внутриканальных наушников.