В сеть слили цены смарт-часов Xiaomi со сверхъемким аккумулятором

Смарт-часы Xiaomi Watch 5, представленные в Китае в конце декабря, готовятся к выходу на международные рынки, включая страны Евросоюза. По данным источников из Чехии, глобальная версия устройства будет работать на Wear OS, а ее стоимость составит около 7 990 чешских крон, что эквивалентно примерно €329 или 30 000 руб по курсу на 13 февраля 2026 года. Об этом сообщает GSMArena.

© Reddit

Указанная цена относится к версии без поддержки мобильной связи, однако, по информации польского агрегатора цен, на европейском рынке также может появиться модификация с поддержкой eSIM.

Одной из ключевых особенностей модели стала батарея емкостью 930 мАч, что значительно больше стандартных показателей для устройств этого класса. Часы оснащены 1,54-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 на 480 пикселей, пиковой яркостью 1500 нит и круглой рамкой толщиной 2,6 мм. Устройство защищено от воды по стандарту 5 ATM.

В основе гаджета используется процессор Snapdragon W5 Gen 1 в связке с энергоэффективным сопроцессором BES2800. Часы поддерживают Bluetooth 5.4 и оснащены набором датчиков, включая пульсометр с измерением уровня кислорода в крови, ЭКГ-сенсор, акселерометр, гироскоп, компас, барометр и датчик освещенности.

Также устройство получило EMG-сенсор, способный считывать электрические сигналы мышц руки и преобразовывать их в жесты для управления интерфейсом. В Xiaomi Watch 5 доступно более 150 спортивных режимов.

Размер корпуса составляет 47 на 47 на 12,3 мм, вес устройства – 56 граммов. Устройство планируют выпускать в черном цвете и варианте Juniper Green.