В Google сочли «контрпродуктивным» отказ ЕС от американских технологий

Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил о наличии «парадокса конкуренции» в Европейском союзе, так как сообщество стремится к экономическому росту, но ограничивает использование новых технологий.

Он в интервью британскому изданию Financial Times (FT) подчеркнул: «Мы приносим большую пользу Европе. Возведение стен, затрудняющих использование одних из лучших технологий в мире, особенно в условиях их быстрого развития, на самом деле было бы контрпродуктивно», передает ТАСС.

Уокер предложил Евросоюзу сосредоточиться на «открытом цифровом суверенитете», чтобы контролировать ключевые технологии и использовать лучшие мировые достижения. По его мнению, нужно развивать партнерство между американскими компаниями и европейскими фирмами, которые могли бы обеспечивать локальный контроль и хранение данных, а также следить за соблюдением американцами европейских требований.

Он также сообщил, что Google ведет диалог с Еврокомиссией для урегулирования дел в рамках закона о цифровых рынках. По его словам, уже был достигнут определенный прогресс по этому вопросу.

Во вторник Politico сообщило, что европейские страны считают, что избавиться от зависимости от американских технологий в ближайшие годы не получится, несмотря на осознание стратегических рисков.

Ранее Google выступил против разрабатываемых Евросоюзом правил для регулирования ИИ, считая их шагом в неверном направлении.