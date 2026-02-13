В Китае случился скандал из-за приложения

В Китае разгорелся общественный скандал вокруг мобильного сервиса поручений, который предлагал нанимать людей для поклонов пожилым родственникам во время Лунного Нового года. После критики разработчик удалил спорную услугу. Об этом сообщает издание The Independent.

Рекламные материалы предлагали сервис, при котором работник становился на колени и кланялся пожилой паре. Это вызвало негативную реакцию в интернете и привлекло внимание к рынку сервисов «закажи что угодно».

Пользователи соцсетей отмечали, что уважение к старшим не должно становиться коммерческой услугой. Посещение родственников остается важной частью праздника, хотя практика поклонов сегодня распространена меньше.

Разработчик сервиса сообщил, что добровольно убрал услугу. Пакет с двухчасовой услугой поклонов за 999 юаней (примерно 11,1 тыс. руб. по курсу на 13 февраля 2026 года) больше не отображается в меню предложений. При этом другие новогодние сервисы, например поздравления с выездом, остались доступными.

Ранее через приложение можно было заказать покупку подарков, выполнение ритуалов и передачу пожеланий родственникам. Компания заявляла, что сервис предназначался для людей, живущих далеко от семьи или имеющих проблемы со здоровьем, и пообещала тройную компенсацию уже оформившим заказ.

Сервисы поручений широко распространены в Китае благодаря низкой стоимости труда и высокому спросу на бытовые услуги.