ИПГ: на Солнце произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 13 февраля. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ). "13 февраля в 11:58 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4373 (N08W16) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 48 минут", — говорится в сообщении. До этого сообщалось, что в январе на Земле зафиксировано рекордное количество магнитных бурь. Количество дней с ними в этом месяце достигло 10, став максимальным с сентября 2017 года. Солнечные вспышки классифицируются по уровню интенсивности рентгеновского излучения и делятся на пять групп: A, B, C, M и X. Самая слабая — класс A 0.0, соответствует мощности излучения примерно 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С увеличением класса мощность растет в десять раз: так, вспышки следующего класса имеют в 10 раз больше энергии. Обычно такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, может вызывать магнитные бури.