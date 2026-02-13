На Солнце произошла сильная вспышка

Сильная солнечная вспышка зафиксирована в пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

© NASA

"13 февраля в 11:58 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4373 (N08W16) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 48 минут", - уточняется в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что вспышечная активность на Солнце стремительно снижается и может достичь нулевого показателя.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.