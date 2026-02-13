Ученый оценил вероятность столкновения разрушительного астероида с Землей

Крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля, рассказал ученые. Какова вероятность столкновения крупного небесного тела с нашей планетой и способно ли человечество защитить себя, разбиралась Москва 24.

Гость из Вселенной

Крупнейший за последний год астероид 162882 (2001 FD58) приблизится к Земле 14 февраля 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин уточнил, что небесное тело диаметром от 0,5 до 1 километра пролетит на безопасном расстоянии от планеты, сообщает aif.ru.

Астероид пролетит в 6,5 миллиона километров от Земли, это в 17 раз дальше Луны.

При этом, согласно данным Европейского космического агентства, ближайший крупный астероид с ненулевой вероятностью падения на Землю носит название 2017 SH33. Шанс его столкновения с планетой 30 апреля 2026 года оценивается как 1 к 150 миллионам. А самый высокий риск врезаться в планету 1 октября 2026-го – у 10-метрового камня 2013 TP4. По подсчетам специалистов, шансы составляют 1 примерно к 45 тысячам.

Ранее жители Токио и соседней префектуры Канагава наблюдали в небе яркий огненный шар. Как сообщили очевидцы, пролет также был виден в городе Кавасаки и на фоне горы Фудзи.

"Можно прозевать"

Вероятность прямого попадания крупного астероида в Землю составляет примерно 1 шанс на 10 миллионов, рассказал Москве 24 младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

Он отметил, что по сравнению с такими небесными телами, другие подобные угрозы не являются существенными.

"Космическое вещество присутствует в атмосфере Земли постоянно. Каждые сутки на планету выпадает около тонны межпланетной пыли, но она полностью сгорает в атмосфере, и люди этого даже не замечают. Никакой опасности это не представляет. Когда частички космического вещества имеют диаметр больше нескольких миллиметров, можно видеть росчерки света среди неподвижных светил", – сказал эксперт.

Он отметил, что многие называют их падающими звездами, но на самом деле звезда, которая в тысячи раз больше Земли, упасть на нашу планету не может.

Более крупные тела называют метеороидами. Они способны вызывать очень яркие вспышки – болиды. А еще более крупные объекты – это уже астероиды. Самый крупный из известных составляет в диаметре около 900 километров.

По словам эксперта, гипотетическое падение такого тела могло бы привести к глобальной катастрофе вплоть до уничтожения части человечества.

"Но, повторюсь, вероятность этого крайне мала. В России существует государственная служба контроля космического пространства. Эту задачу поддерживают академические институты: Институт астрономии РАН, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, Институт прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге, а также другие ведомства. Информация поступает путем телескопических наблюдений", – пояснил астроном.

Как отметил Жуйко, специальная служба патрулирует звездное небо каждую ночь, фотографируя движущиеся объекты на всей видимой полусфере Земли. Благодаря этому астрономы всегда обладают самой свежей информацией о потенциальных угрозах.

"Примерно один раз в 2–3 месяца астероиды пролетают между Землей и Луной. Такие объекты считаются потенциально опасными, но прямого попадания в планету пока не прогнозируется. Опасности нет, и все мы в безопасности", – добавил специалист.

Астроном Александр Крылов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что крупные небесные тела, способные вызвать глобальную катастрофу, находятся под постоянным контролем. Их координаты известны и траектории отслеживаются.

"Исключение составляют небольшие объекты – те, что размером в несколько метров или пару десятков метров. Их действительно можно "прозевать", как это случилось с Челябинским метеоритом. Он был небольшим и темным, плохо отражал солнечный свет, поэтому заметить его заранее не удалось. К счастью, разрушения от таких объектов носят локальный характер и не представляют глобальной угрозы", – пояснил эксперт. Если же говорить о методах защиты от крупных астероидов, человечество в целом обладает теоретическими наработками: можно изменить траекторию объекта с помощью тяжелого космического аппарата, либо, в крайнем случае, применить в космосе ядерный взрыв. Однако на практике применять эти методы пока не приходилось – ни одного реального столкновения с опасным астероидом в истории человечества не было.

Сейчас, по словам эксперта, ученые следят за астероидом Апофис. Он несколько раз приблизится к Земле в 2029 и 2036 годах, но вероятность столкновения оценивается как крайне низкая. К тому же, при сближении с такими планетами-гигантами, как Юпитер или Сатурн, его траектория может измениться под действием гравитации. Поэтому угрозы нет, но наблюдение за объектом продолжается, заключил Крылов.