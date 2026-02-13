Первая в мире станция на сверхкрупных батареях заработала в Китае

В Китае введена в эксплуатацию первая в мире установка хранения электроэнергии на мегааккумуляторных элементах, способная удерживать 400 мегаватт-часов (МВт·ч). Станция расположена в уезде Линшоу, провинция Хэбэй.

© Naukatv.ru

Для понимания масштаба: примерно столько энергии необходимо для электроснабжения небольшого города с населением около 300 тысяч человек в течение суток или же для поддержки нескольких крупных промышленных объектов на протяжении нескольких часов

Проект стал первой проверкой элементов емкостью 628 ампер-часов (Ач) в промышленных условиях. Эти батареи в несколько раз крупнее стандартных литий-ионных элементов, что позволяет сократить количество отдельных модулей и упрощает архитектуру станции.

«Это важный шаг для развития крупномасштабных энергетических систем», — подчеркнули в компании EVE Energy, предоставившей ключевые технологии.

Устройство и особенности станции

Энергостанция Ruite New Energy Lingshou оснащена 80 комплектами аккумуляторов Mr. Giant по 5 МВт·ч каждый и 40 интегрированными преобразовательными шкафами. Такая конфигурация обеспечивает высокую пропускную способность и надежное подключение к национальной энергосети. Сверхбольшие батареи сокращают количество компонентов и упрощают монтаж, что снижает эксплуатационные расходы и ускоряет развертывание объектов.

«Мы объединили безопасные технологии ячеек с минималистичной архитектурой, используя инновационные методы укладки и высокопрочные сепараторы. Это позволяет обеспечить долговечность и надежность работы даже при больших нагрузках» — объяснили представители EVE Energy

Масштаб производства и промышленное значение

По данным компании, совокупный выпуск аккумуляторных элементов емкостью 628 Ач уже превысил один миллион штук.

«Эта цифра подтверждает надежность технологии и готовность к промышленной эксплуатации», — отмечают разработчики.

Ввод станции совпал с подписанием стратегического соглашения между EVE Energy и Beijing Guowang Power Technology на поставку 10 ГВт·ч электроэнергии. Соглашение рассчитано на долгосрочное внедрение крупноформатных батарей и масштабное использование технологии в других регионах страны.

Для сравнения, обычная литий-ионная батарея емкостью около 100 Ач применяется в электромобилях и позволяет питать автомобиль на сотни километров. В мегамасштабных установках емкость батарей превышает это значение в шесть раз, что делает возможным хранение огромного объема энергии для стабилизации энергосистемы.

Хранение энергии нового масштаба

Современные энергетические сети сталкиваются с нестабильностью генерации от ветровых и солнечных электростанций. Крупноформатные батареи помогают сглаживать колебания выработки и потребления энергии, обеспечивая баланс между спросом и предложением без использования дополнительных резервных мощностей.

«Это фундаментальный шаг для развития отрасли и ускорения перехода к низкоуглеродной энергетике», — подчеркнули представители EVE Energy.

Установка также демонстрирует экономическую эффективность: меньший объем компонентов и более простая архитектура позволяют снижать стоимость хранения энергии и ускорять развертывание новых объектов. Технология минимизирует сложность системы, сохраняя при этом высокую плотность энергии и долговечность батарей.

EVE Energy планирует совершенствовать производство крупноформатных аккумуляторов, расширять сотрудничество с партнерами по всему миру и развивать сервисную инфраструктуру для надежного хранения энергии.