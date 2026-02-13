OpenAI предъявила обвинения DeepSeek и России

Компания OpenAI сообщила американскому Конгрессу, что ее китайский конкурент DeepSeek использует ведущие американские ИИ-модели для обучения своих нейросетей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо руководства OpenAI в спецкомитет по стратегической конкуренции между США и КНР.

В документе OpenAI обвинила DeepSeek в применении так называемых методов дистилляции — китайскую модель обучают воспроизводить поведение другой, более продвинутой и сложной нейросети. По наблюдениям OpenAI, к дистилляции чаще всего прибегают в Китае и иногда в России (при этом в документе не приводятся названия никаких российских компаний).

Пресечь подобные практики пока не удается, утверждают авторы письма. Наоборот, методы становятся более изощренными, а их использование позволяет обходить защиты OpenAI от неправомерного использования результатов работы её моделей.

Такое поведение конкурентов может угрожать бизнесу американских компаний, предупреждают в OpenAI. Они инвестировали миллиарды долларов в инфраструктуру для нужд ИИ и взимают плату за использование своих нейросетей. В то же время DeepSeek и рядом других китайских ИИ-сервисов можно пользоваться бесплатно, без ежемесячной подписки. Именно из-за дешевизны китайских решений все чаще предрекают грядущую победу КНР в ИИ-гонке.

Кроме того, OpenAI обратила внимание американских законодателей на риски для национальной безопасности США. При использовании дистилляции, пишет OpenAI, меры безопасности часто отходят на второй план, что позволяет активнее применять нейросеть в таких областях как биология и химия.

Как пишет Bloomberg, OpenAI впервые начала выражать опасения в копировании своих наработок конкурентами после того, как в январе 2025 года DeepSeek представила продвинутую ИИ-модель R1. Она способна рассуждать, строить логические цепочки и самостоятельно проверять свои выводы.

В OpenAI отказалась от комментариев агентству. В DeepSeek не ответили на запрос.