Открыта «вывернутая наизнанку» звездная система

Астрономы открыли «перевернутую» звездную систему. Планеты там расположены в необычном порядке, который не соответствует теоретическим представлениям. Так, в Солнечной системе четыре ближайших к Солнцу планеты являются маленькими и скалистыми, а четыре более удаленные – газовые гиганты. Ученые полагали, что такое расположение планет характерно для всей Вселенной. Но звезда LHS 1903, обнаруженная в толстом диске Млечного Пути, свидетельствует об обратном.

Звезда является красным карликом. Она холоднее и тусклее, чем Солнце. Международная команда ученых выявила рядом с ней четыре планеты. Ближайшая к звезде оказалась скалистой, как и ожидалось. За ней располагались два газовых гиганта, а позади них – еще одна скалистая планета.

Ученые описали систему как «вывернутую наизнанку». Планеты располагались в необычном порядке – каменистая, газообразная, газообразная и каменистая.

Считалось, что скалистые планеты не образуются так далеко от звезды. Интенсивное изучение светила должно лишить их большей части газа. Но дальше, в холодных областях системы, вокруг ядер может возникнуть плотная атмосфера – основа для газовых гигантов.

Ученые попытались смоделировать образование необычной системы. Они предположили, что планеты формировались не одновременно, а в разные периоды времени. Когда возникла самая дальняя скалистая планета, в системе мог закончиться газ.

С 1990-х годов астрономы открыли более 6 тысяч экзопланет. Изначально теории формирования планет были основаны на том, что известно о Солнечной системе. Но в последние годы удалось открыть значительное количество систем, которые совсем не похожи на Солнечную. Это привело к пересмотру многих теорий, сообщает Agence France-Presse.

