Сигнал из космоса подтвердил расчеты Эйнштейна

В январе 2025 года международная сеть гравитационных детекторов зафиксировала сигнал GW250114. Его источником стало слияние двух чёрных дыр — один из самых энергичных процессов во Вселенной.

Гравитационные волны — это своеобразные колебания пространства-времени. Они возникают, когда массивные объекты движутся и взаимодействуют. В момент объединения чёрных дыр произошёл выброс энергии, который уловили сверхточные лазерные установки LIGO, Virgo и KAGRA.

Этот сигнал оказался одним из самых чистых за время наблюдений. Исследователи получили возможность подробно рассмотреть каждую стадию события — от сближения до финального «звука» новой чёрной дыры, когда она переходит в устойчивое состояние.

Сравнение полученных данных с расчётами показало совпадение с предсказаниями общей теории относительности. Также подтвердился закон площади Хокинга, согласно которому при слиянии чёрных дыр суммарная площадь их горизонтов событий не уменьшается.

Событие GW250114 стало ещё одним примером того, как современные технологии позволяют фиксировать процессы, происходящие в глубинах космоса, и проверять фундаментальные идеи физики.