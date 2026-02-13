Магнитная буря сегодня: три вспышки и мощнейший удар по здоровью

Последние сутки принесли противоречивые данные о космической погоде: Солнце продолжает подавать сигналы, но магнитосфера Земли пока сохраняет спокойствие. Что известно о вспышках, солнечном ветре и ближайших перспективах — в материале «Рамблера».

Солнце выдало вспышку класса М: когда ждать последствий

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 13 февраля геомагнитная обстановка остается стабильной. Планетарный индекс Kp не превышает 1,5 балла — это «зеленая» зона, безопасная для метеозависимых и техники. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 7%, слабых возмущений — около 10%, передает URA.RU.

Однако утром 12 февраля ученые зафиксировали три вспышки на Солнце, одна из которых — класса М. Она произошла в 05:40 мск и относится к достаточно мощным: такие события способны вызывать полярные сияния, перебои связи и влиять на самочувствие. Их последствия могут проявиться уже 14 февраля, предупреждает издание.

Скорость солнечного ветра составила 382 км/с: насколько это опасно

Как сообщает inbusiness.kz со ссылкой на gorsite.ru, в пятницу скорость солнечного ветра составит около 382 км/с — это относительно невысокий показатель. Тем не менее даже слабые колебания магнитосферы (до 3 баллов) могут отражаться на состоянии метеочувствительных людей, указывают специалисты. Индекс вспышечной активности находится на среднем уровне — 5,8 (оранжевая зона), напоминают источники.

Чего стоит ждать в феврале

Несмотря на отдельные всплески, общий тренд на снижение активности сохраняется. Активная область, лидировавшая по числу вспышек, ушла за горизонт, и до конца недели Солнце будет «скучным» для наблюдений, отмечают эксперты Лаборатории солнечной астрономии. Февраль обещает быть спокойным после бурного января, пишет aif.ru.

Что делать метеозависимым

Врачи напоминают, что даже в дни без бурь стоит следить за давлением, пить достаточно воды, избегать перегрузок и больше гулять. Простая прогулка способна заметно улучшить самочувствие, резюмируют источники.