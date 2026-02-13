Ученые собрали новые уникальные данные о межзвездной комете 3I/ATLAS

Европейский космический аппарат Juice, направляющийся к Юпитеру, собрал уникальные данные о межзвездной комете 3I/ATLAS. Как пишет The Times, этот объект может быть на миллиарды лет старше Земли и происходить из древнего «толстого диска» Галактики.

Комета была обнаружена в июле 2025 года. Ее траектория сразу выдала внесолнечное происхождение: объект не связан гравитацией Солнца. Это лишь третий подтвержденный межзвездный гость в истории наблюдений. Ширина 3I/ATLAS — около 2,6 км, скорость относительно Солнца — 220 тыс. км/ч.

Ученые ЕКА оперативно перепрограммировали зонд Juice, чтобы задействовать пять научных приборов для изучения кометы, хотя аппарат не был предназначен для таких задач. Наблюдения велись в сложных условиях — вблизи Солнца, где чувствительное оборудование приходилось защищать антенной.

Как пояснил планетолог Пол Хартог, кометы представляют собой «капсулы времени». Лед сохраняет химический состав той эпохи, когда формировалась система. Предварительный анализ показывает, что 3I/ATLAS может происходить из так называемого толстого диска Млечного Пути — региона, где звезды и объекты на миллиарды лет старше Солнца.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

Если это подтвердится, комета станет не просто посланником другой звезды, а свидетелем гораздо более ранней главы истории галактики. В отличие от первого межзвездного объекта Оумуамуа, не имевшего видимой комы, и кометы Борисова, у которой она была, 3I/ATLAS демонстрирует активность.

Ученые надеются, что данные Juice позволят впервые точно измерить изотопный состав внесолнечной кометы и ответить на вопрос, насколько типична наша Солнечная система.