«Роскосмос» показал спутниковый снимок снежного циклона над Москвой

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок, на котором видно снежный циклон над Москвой. По данным ведомства, столицу накрыл циклон с сильным снегопадом.

В Гидрометцентре России отметили, что снег будет идти до конца выходных и вероятно возобновится 16 февраля. В связи с этим в Москве действует желтый уровень погодной опасности.

В пресс-службе «Роскосмоса» пояснили, что спутники «Электро-Л» позволяют оперативно передавать данные о погоде, помогают составлять краткосрочные прогнозы и отслеживать состояние водоемов.

Также в Telegram-канале ведомства указали, что аппараты проводят мониторинг условий для полетов авиации и помогают изучать атмосферные процессы, что делает наблюдение за циклонами более точным и своевременным.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что снег, который выпал в столичном регионе 12 февраля, днем в пятницу, 13 февраля, сменится осадками в виде дождя. Также в Москве повысится температура воздуха.