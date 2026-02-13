$77.1991.71

Эксперты оценили угрозу от приближающихся к Земле астероидов в 2026 году

Лера Букина

Крупнейший за последний год астероид 162882 (2001 FD58) диаметром до 1 км приблизится к Земле 14 февраля. Несмотря на классификацию «потенциально опасный», реальной угрозы для планеты нет, заявил сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин, передает aif.ru.

Эксперты оценили угрозу от приближающихся к Земле астероидов в 2026 году
© Global Look Press

По словам специалиста, небесное тело пройдет на расстоянии 6,5 млн км от Земли — в 17 раз дальше Луны. Всего в 2026 году ожидается еще два сближения. Астероид 2017 SH33 диаметром около километра пролетит мимо Земли 30 апреля с вероятностью столкновения один к 150 миллионам.

Наиболее вероятным, но статистически незначимым остается риск падения 10-метрового астероида 2013 TP4 1 октября — его шансы оцениваются как 1 к 45 тысячам. Более серьезное внимание ученые уделяют астероиду 2024 YR4. Вероятность его столкновения с Землей в 2032 году составляет около 3%, с Луной — 4,3%.

Падение на спутник может стать самым мощным зафиксированным лунным ударом в истории, вызвав яркую вспышку и продолжительное инфракрасное свечение. Максимальное сближение с Луной ожидается 22 декабря 2032 года.

Параллельно с астероидной активностью 16 февраля прогнозируется магнитная буря. Уровень геомагнитных возмущений достигнет четырех баллов («оранжевая зона»), что может вызывать слабость, головные боли и перепады давления у метеозависимых людей.