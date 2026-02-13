Эксперты оценили угрозу от приближающихся к Земле астероидов в 2026 году

Крупнейший за последний год астероид 162882 (2001 FD58) диаметром до 1 км приблизится к Земле 14 февраля. Несмотря на классификацию «потенциально опасный», реальной угрозы для планеты нет, заявил сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин, передает aif.ru.

По словам специалиста, небесное тело пройдет на расстоянии 6,5 млн км от Земли — в 17 раз дальше Луны. Всего в 2026 году ожидается еще два сближения. Астероид 2017 SH33 диаметром около километра пролетит мимо Земли 30 апреля с вероятностью столкновения один к 150 миллионам.

Наиболее вероятным, но статистически незначимым остается риск падения 10-метрового астероида 2013 TP4 1 октября — его шансы оцениваются как 1 к 45 тысячам. Более серьезное внимание ученые уделяют астероиду 2024 YR4. Вероятность его столкновения с Землей в 2032 году составляет около 3%, с Луной — 4,3%.

Падение на спутник может стать самым мощным зафиксированным лунным ударом в истории, вызвав яркую вспышку и продолжительное инфракрасное свечение. Максимальное сближение с Луной ожидается 22 декабря 2032 года.

Параллельно с астероидной активностью 16 февраля прогнозируется магнитная буря. Уровень геомагнитных возмущений достигнет четырех баллов («оранжевая зона»), что может вызывать слабость, головные боли и перепады давления у метеозависимых людей.