Россиянам посоветовали создать резервный аккаунт Apple

Россиянам стоит выполнить перенос данных с iPhone на компьютер и создать резервный аккаунт, чтобы избежать последствий из-за блокировки учетных записей со стороны Apple. Об этом «Москве 24» заявил IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

При этом в случае, если пользователю важно сохранить свою текущую учетную запись, ему придется выполнить требования и отправить нужные данные компании, уточнил эксперт. По его словам, вероятность восстановления аккаунта в этом случае составляет примерно 50 на 50.

Он также призвал быть бдительным в этом вопросе и не спешить с отправкой информации, поскольку новости о блокировках могут запустить волну мошенничества.

«Аферисты внимательно следят за повесткой, учитывают, что беспокоит людей, и непременно используют это для выманивания паспортных и других данных. Поэтому высока вероятность появления различных фишинговых писем», – отметил Геллер.

Накануне сообщалось, что российские пользователи начали массово говорить о блокировке покупок и подписок в аккаунтах Apple. Пользователи получают уведомления о невозможности проводить покупки через аккаунт. В качестве причины указывается полное или частичное совпадение персональных данных с данными людей, находящихся в санкционных списках различных государств. Для восстановления доступа Apple предлагает пройти проверку личности через специальную страницу и загрузить копию паспорта или другого государственного удостоверения личности с фотографией и датой рождения.