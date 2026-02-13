Китай успешно вернул первую ступень ракеты «Чанчжэн-10»

Китай успешно провел операцию по возвращению первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10). Об этом сообщает Xinhua.

Специалисты из КНР впервые выполнили миссию по морскому поиску и эвакуации первой ступени ракеты.

По данным агентства, поисково-спасательный отряд нашел отработанную ступень. Ее подняли из акватории моря.

Ранее Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» (Long March 2F) с многоразовым экспериментальным космическим аппаратом. Во время полета планировались проверка технологий многоразового использования, а также технические эксперименты.